Una investigación de la USC revela datos sobre la subsistencia humana en Galicia hace 17.000 años

Una nueva investigación en el yacimiento de Valdavara 1, en el municipio lucense de Becerreá, ha arrojado luz sobre las estrategias de subsistencia de los cazadores-recolectores que ocuparon la Serra dos Ancares hace 17.000 años, durante el final del Paleolítico superior.

Ese estudio, del que se informa este miércoles a la prensa, revela, entre otros muchos detalles, la importancia del rebeco en la dieta, no solo de los humanos, sino también de los carnívoros de la zona.

La investigación, liderada por Hugo Bal García, del Grupo de Estudos para Prehistoria do Noroeste-Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEPN-AAT) de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), ha sido publicada en el artículo 'Zooarchaeological study of the Magdalenian sequence of the Valdavara 1 site (Becerreá, Lugo, NW Iberia)', en la revista internacional Journal of Archaeological Sciencie: Reports.

El trabajo incluye el análisis de más de 2.000 restos de fauna recuperados a lo largo de la secuencia paleolítica del yacimiento, entre los niveles 4-6, con una antigüedad aproximada de entre 18.720 y 16.680 años.

En esa época, en la que la Península Ibérica se recuperaba de un período de frío extremo conocido como el Último Máximo Glacial, varios grupos sucesivos de cazadores-recolectores, procedentes seguramente del Cantábrico y con tecnología magdaleniense, eligieron la pequeña cavidad becerrense como refugio en el que guarnecerse y llevar a cabo actividades del día a día, como la preparación de herramientas líticas, la realización de hogares o el consumo de animales, explica Bal.

Restos óseos encontrados durante la investigación en Becerreá / Cedida

Las pesquisas han permitido, además, conocer cómo era la dieta cárnica de estos grupos humanos. "Observamos que cazaban aquellas presas que tenían disponibles en el entorno inmediato de la cueva, sin realizar grandes desplazamientos en busca de alimento y con el rebeco como su principal sustento", precisa Bal.

La caza de este animal es constante a lo largo del Paleolítico, pero son pocos los yacimientos en los que se producen grandes acumulaciones, siendo mucho más frecuente la caza de ciervos, caballos o de cabras montesas.

En el caso de Valdavara, el rebeco supone más del 40% de los restos animales identificados, por lo que supera ampliamente al resto de especies, entre las que se incluyen ciervos, uros, caballos, jabalíes, lobos, zorros, osos pardos, mustélidos, conejos y liebres.

Arqueólogos de la USC realizan trabajos en los yacimientos de Valdavara 1 / USC

Pero no fueron los humanos los únicos responsables de la formación del yacimiento de Valdavara 1, dado que este estudio permitió reconocer la intervención de por lo menos otros tres agentes: lobos, zorros y osos. "Estos animales emplearon también la cueva como cubil en las épocas del año en las que se marchaban los grupos de cazadores-recolectores", revela el investigador de la USC.

La investigación se enmarca en un proyecto de investigación más amplio que aborda la ocupación de las Serras Orientais de Galicia a lo largo del tiempo, con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Las excavaciones en la cueva de Valdavara se llevaron a cabo entre los años 2007 y 2013 y contaron con el apoyo del Ayuntamiento de Becerreá