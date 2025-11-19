El joven acuchillado en la puerta de una discoteca del Ensanche no reconoce al acusado

Juicio en el Juzgado de Instrucción Número Uno de la capital gallega por una pelea que dejó un menor herido grave por arma blanca. El joven que recibió una puñalada a la salida de la discoteca Vanitas de Santiago en enero de 2023 no ha podido reconocer al acusado en la primera sesión del juicio, a quien, según ha declarado, no conocía antes de la reyerta. Tampoco ha podido precisar qué motivo la contienda. Sin embargo, un testigo sí ha reafirmado que vio al procesado, Hansel Medina Batista, coger "algo punzante" y dirigirse a la pelea.

Por su parte, Medina, al que se juzga por presunto intento de homicidio, ha negado las imputaciones de la Fiscalía, que pide para él una pena de nueve años de prisión. Alega que aquella noche, al salir de la discoteca Vanitas, vio a un conocido al que estaban pegando y salió a ayudarlo. El acusado ha asegurado que, en ese momento, una persona sacó una navaja y le intentó "pinchar". Medina ha afirmado que cogió dicha navaja del suelo y la guardó en la cintura. Aun así, según alega, al volver a la discoteca para recoger sus cosas ya no tenía el arma y asegura desconocer qué sucede durante "este proceso".

Por el contrario, uno de los testigos ha reafirmado que "vio" a Medina apartarse de la pelea para, supuestamente, coger un objeto "punzante" junto a una tubería de desagüe para, enseguida, volver a involucrarse en la reyerta, que comenzó cerca del acceso a la discoteca Vanitas, en la calle Santiago del Estero y poco a poco se desplazó hacia la rúa Nova de Abaixo.

En su declaración, la víctima, , que en aquel momento tenía 17 años, ha asegurado que, tras los momentos más tensos de la pelea, él y sus amigos intentaron huir. Al apartarse del lugar, notó que estaba mojado en el costado. "En el momento en que vi la sangre bajar, me desplomé", ha detallado. Allí, en la rúa Nova de Abaixo, fue asistido por los servicios de emergencias, que lo trasladaron al Hospital Clínico, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, extirpándole finalmente el bazo. Tras varias semanas de recuperación, recibió el alta médica.

La prueba de ADN

Después de esta primera jornada del juicio, el abogado de la acusación, Antonio García Insua, ha afirmado a los medios que "entiende" que la estrategia de la defensa parte de intentar "buscar a alguien que porte otro puñal" para hacer ver que el acusado no es el "autor material" del apuñalamiento. No obstante, ha añadido que desde la defensa de la víctima tienen "expectativas razonables", teniendo en cuenta lo declarado este miércoles y, según ha avanzado, por las pruebas de ADN.

"(El acusado) se acogió a un derecho que tiene, durante la instrucción, de no declarar. La primera noticia que tenemos es la declaración que hace en este momento y reconoce que sí, que efectivamente llegó a portar un puñal", ha recalcado. Asimismo, el abogado considera "crucial" la declaración del testigo que ha afirmado ver al acusado ir a un canalón en las proximidades de la discoteca y coger un puñal.

"Eso, en conjunto con la prueba objetiva que es la del ADN, nos da base suficiente para continuar con la acusación", ha subrayado García Insua. Según ha detallado, la sangre encontrada en la sudadera del procesado coincide con la de la víctima. "Tienen que venir los especialistas de laboratorio a ratificar eso, pero evidentemente, que con una coincidencia absolutamente abrumadora, la sangre que tenía la sudadera" era de la víctima, afirma.

Preguntado sobre el no reconocimiento por parte de la víctima del acusado, el abogado ha opinado que "lo esencial" es que la víctima "no miente". "Era muy sencillo decir que sí, lo identifiqué", ha subrayado. Así, García Insua insiste en la tesis, que también sostiene la Fiscalía, de que el imputado tenía un puñal escondido cerca del local, lo cogió y volvió a la pelea. "Si hubiese sido de otra manera, (la víctima) estaría inventando. Por tanto, creemos que hay que decir la verdad", ha concluido.

La acusación particular pide para el procesado una pena de 10 años de prisión. El juicio, que ha arrancado este miércoles, continuará este jueves.