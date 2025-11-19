Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Black Friday llega a Área Central, aprovecha los mejores descuentos del 20 al 30 de noviembre

Habrá ofertas en productos de moda, calzado, complementos, informática y mucho más

Imagen de archivo del interior del Outlet Área Central.

Imagen de archivo del interior del Outlet Área Central. / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

El Black Friday del Outlet Área Central ya está aquí. Desde el jueves 20 al domingo 30 de noviembre, los clientes podrán aprovecharse de grandes descuentos y muchas promociones en los locales del centro comercial.

Serán diez días de auténtico furor para que los visitantes de Área Central puedan equiparse y adelantar sus compras de Navidad en moda, calzado, complementos, informática... En los comercios del Outlet Área Central, los clientes encontrarán miles de ideas de regalos para los seres queridos, prendas para vestirse este invierno y looks para las fiestas navideñas.

El Black Friday se celebrará hasta el domingo 30 de noviembre, jornada de apertura de los comercios. Además, la celebración del Black Friday coincidirá con la llegada de la Navidad de Área Central, que arranca el próximo viernes 28 de noviembre, con el encendido de la iluminación navideña.

