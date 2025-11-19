El Black Friday llega a Área Central, aprovecha los mejores descuentos del 20 al 30 de noviembre
Habrá ofertas en productos de moda, calzado, complementos, informática y mucho más
El Black Friday del Outlet Área Central ya está aquí. Desde el jueves 20 al domingo 30 de noviembre, los clientes podrán aprovecharse de grandes descuentos y muchas promociones en los locales del centro comercial.
Serán diez días de auténtico furor para que los visitantes de Área Central puedan equiparse y adelantar sus compras de Navidad en moda, calzado, complementos, informática... En los comercios del Outlet Área Central, los clientes encontrarán miles de ideas de regalos para los seres queridos, prendas para vestirse este invierno y looks para las fiestas navideñas.
El Black Friday se celebrará hasta el domingo 30 de noviembre, jornada de apertura de los comercios. Además, la celebración del Black Friday coincidirá con la llegada de la Navidad de Área Central, que arranca el próximo viernes 28 de noviembre, con el encendido de la iluminación navideña.
- Una compostelana hace historia al ganar un Latin Grammy: 'Quero adicarllo a miña cidade e a Galicia
- El juzgado autoriza a Pérez Rumbao a que adquiera los concesionarios del Grupo Yáñez
- El restaurante de Santiago con el menú degustación más barato
- Un cliente revienta de madrugada la nariz al dependiente de una tienda 24 horas del Ensanche de Santiago
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- La nueva calle de Santiago que conectará Romero Donallo con Pontepedriña ‘acelera’ las obras de asfaltado
- O ‘cohousing’, máis preto de despegar en Santiago con 30 vivendas: «Parecía un soño, pero é real»
- Rescate de película en Pontepedriña: los bomberos socorren a dos jóvenes atrapados en un edificio en llamas