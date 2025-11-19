Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nogueira propón un acordo para non retrasar a convocatoria de prazas urxentes e de estabilización na USC

Avoga por un pacto coas candidatas á reitoria para que as eleccións non alteren ese proceso

Alba Nogueira, candidata á reitoría da Universidade de Santiago.

Alba Nogueira, candidata á reitoría da Universidade de Santiago. / Antonio Hernández

Redacción

Santiago

A candidata á reitoría da Universidade de Santiago nos próximos comicios electorais Alba Nogueira dirixiuse ao vicerreitor de Profesorado, Ernesto González Seoane, e aos sindicatos, ofrecendo o seu apoio para que o proceso electoral no que está inmersa a institución académica compostelá non retrase a convocatoria de prazas urxentes que garantan o inicio de curso e a estabilización de PDI.

Alba Nogueira tende a man para chegar a un acordo co conxunto de candidatas que garanta que esas convocatorias necesarias para a boa marcha da docencia e para as prazas en condicións laborais más precarias se convoquen nos prazos habituais.

Necesario para comezar o curso

«Trátase de convocatorias con criterios bastante asentados e necesarias para comezar o curso e corrixir situacións de falta de estabilidade», segundo manifestou nun encontro co Colexio de Decanos de Santiago.

Desta forma, considera que o vicerreitor de Profesorado poderá sentirse apoiado para tomar esta decisión durante o período electoral sen que esta situación perxudique as actuacións máis urxentes no ámbito do persoal docente e investigador.

Noticias relacionadas y más

A negociación cos sindicatos, conforme aos criterios que se veñen manexando desde hai tempo, permitiría ademais abordar ao equipo reitoral que gañe as eleccións convocar con maior prontitude o resto das prazas de promoción pendentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una compostelana hace historia al ganar un Latin Grammy: 'Quero adicarllo a miña cidade e a Galicia
  2. El juzgado autoriza a Pérez Rumbao a que adquiera los concesionarios del Grupo Yáñez
  3. El restaurante de Santiago con el menú degustación más barato
  4. Un cliente revienta de madrugada la nariz al dependiente de una tienda 24 horas del Ensanche de Santiago
  5. La nueva calle de Santiago que conectará Romero Donallo con Pontepedriña ‘acelera’ las obras de asfaltado
  6. O ‘cohousing’, máis preto de despegar en Santiago con 30 vivendas: «Parecía un soño, pero é real»
  7. Rescate de película en Pontepedriña: los bomberos socorren a dos jóvenes atrapados en un edificio en llamas
  8. Crónica de una hora de rescate: así vivieron los inquilinos el incendio en el edificio de Pontepedriña

O CEIP Monte dos Postes volve a solicitar máis profesorado de apoio: «Seguiremos loitando»

O CEIP Monte dos Postes volve a solicitar máis profesorado de apoio: «Seguiremos loitando»

La compostelana que ha hecho historia en los Latin Grammy: "Santiago jugó un papel fundamental en mi vida y en mi carrera"

La compostelana que ha hecho historia en los Latin Grammy: "Santiago jugó un papel fundamental en mi vida y en mi carrera"

La Deputación estrenará sede en Santiago en 2026: tendrá auditorio y ‘coworking’

La Deputación estrenará sede en Santiago en 2026: tendrá auditorio y ‘coworking’

Concurrida presentación en Santiago del libro de Paz Leirós

Concurrida presentación en Santiago del libro de Paz Leirós

Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»

Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»

El Consello de Docencia Clínica analizará en cuestión de días el texto sobre Medicina

El Consello de Docencia Clínica analizará en cuestión de días el texto sobre Medicina

Nogueira propón un acordo para non retrasar a convocatoria de prazas urxentes e de estabilización na USC

Nogueira propón un acordo para non retrasar a convocatoria de prazas urxentes e de estabilización na USC

Raxoi ultima el pago de horas extra a policías y bomberos: el PP alerta de una «completa chapuza»

Tracking Pixel Contents