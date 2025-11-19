Nogueira propón un acordo para non retrasar a convocatoria de prazas urxentes e de estabilización na USC
Avoga por un pacto coas candidatas á reitoria para que as eleccións non alteren ese proceso
Redacción
A candidata á reitoría da Universidade de Santiago nos próximos comicios electorais Alba Nogueira dirixiuse ao vicerreitor de Profesorado, Ernesto González Seoane, e aos sindicatos, ofrecendo o seu apoio para que o proceso electoral no que está inmersa a institución académica compostelá non retrase a convocatoria de prazas urxentes que garantan o inicio de curso e a estabilización de PDI.
Alba Nogueira tende a man para chegar a un acordo co conxunto de candidatas que garanta que esas convocatorias necesarias para a boa marcha da docencia e para as prazas en condicións laborais más precarias se convoquen nos prazos habituais.
Necesario para comezar o curso
«Trátase de convocatorias con criterios bastante asentados e necesarias para comezar o curso e corrixir situacións de falta de estabilidade», segundo manifestou nun encontro co Colexio de Decanos de Santiago.
Desta forma, considera que o vicerreitor de Profesorado poderá sentirse apoiado para tomar esta decisión durante o período electoral sen que esta situación perxudique as actuacións máis urxentes no ámbito do persoal docente e investigador.
A negociación cos sindicatos, conforme aos criterios que se veñen manexando desde hai tempo, permitiría ademais abordar ao equipo reitoral que gañe as eleccións convocar con maior prontitude o resto das prazas de promoción pendentes.
