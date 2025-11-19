O CEIP Monte dos Postes volve a solicitar máis profesorado de apoio: «Seguiremos loitando»
A comunidade educativa do centro protestara no inicio do curso e Educación non atendeu a demanda
Piden un especialista en pedagoxía terapéutica e outro en audición e linguaxe
Pais e nais de alumnado do colexio Monte dos Postes concentráronse este martes diante do centro para denunciar de novo a insuficiencia de profesorado de pedagoxía terapéutica (PT) e de audición e linguaxe (AL), así como de persoal coidador. O pasado 8 de setembro, coincidindo co inicio do curso, a comunidade educativa xa realizara unha protesta para pedirlle a Educación persoal para atender ao alumnado con necesidades especiais.
«A inspectora solicitoulle á Consellería de Educación un especialista en pedagoxía terapéutica e outro en audición e linguaxe, pero simplemente responderon negativamente á dirección do centro por teléfono. Non hai un documento no que se expliquen as causas», comenta Marta Abal, presidenta da Anpa, que asegurou que «a pesar de que non nos atendan as demandas imos seguir loitando polo que lle corresponde ao centro».
No presente curso, o colexio ten 16 nenos e nenas con TEA, autismo ou dificultades importantes de visión. Para a súa atención hai un profesor de PT e 1 e medio de AL, compartido con Fontiñas.
Apoio do BNG: levan as demandas ao Parlamento
Facéndose eco desta situación, as deputadas nacionalistas Saleta Chao Rivas e Cristina Fernández Davila veñen de presentar unha pregunta para resposta oral en Pleno no Parlamento de Galicia.
