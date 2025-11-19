Raxoi ultima el pago de horas extra a policías y bomberos: el PP alerta de una «completa chapuza»

Raxoi celebró ayer una comisión informativa, un trámite previo al pleno extraordinario del viernes, en el que se votará el expediente de 2,1 millones para pagar parte de las horas extra que el Concello adeuda a policías y bomberos. El gobierno local espera lograr la autorización de la Corporación para el abono de las gratificaciones, aunque ayer recibió críticas del PP, alertando de que, a la vista de los informes técnicos, el procedimiento es «ilegal e unha completa chapuza».

Por su parte, la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, rechazó los argumentos utilizados por el Partido Popular en su contra en los últimos días, asegurando que «menten de maneira descarada e intentan fomentar o uso de bulos» . Frente a ello, la regidora indicó que «a palabras necias, oídos xordos, e nós a traballar que é o que temos que facer».

La tenienta de alcaldesa, María Rozas, también se pronunció al respecto, remarcando que «o que nos corresponde como goberno é procurar solucións a un problema que non vén de agora». Rozas manifestó que las reivindicaciones de policías y bomberos son «totalmente xustas» e insistió en que «a nosa vontade é chegar a acordos» para desbloquear el conflicto. «Niso estamos a traballar e espero que a solución chegue canto antes», añadió.

«Situación límite»

Mientras, el PP local reunió a su Comité Executivo, en el que Borja Verea remarcó que «o bipartito de BNG e CA, apoiado polo PSOE, ten á capital de Galicia nunha situación límite». El líder de la formación insistió en solicitar la dimisión de la alcaldesa porque «está poñendo en risco a vida dos santiagueses, e porque é a máxima culpable desta situación de caos e desorde» y apostilló que «chegar á situación de ter o parque de bombeiros inoperativo por primeira vez na historia de Santiago é razón suficiente para dimitir».

Con respecto al pleno del viernes, Verea subrayó que «da lectura dos informes dos técnicos municipais só hai unha conclusión: que o pago dos 2.000.000 € é ilegal e unha completa chapuza, ler os informes é o mellor retrato dun goberno que non sabe o que é xestionar». De este modo, alegó que «en calquera administración presentar un pago de horas extras con todas esas ilegalidades acumuladas sería, tamén, razón suficiente para asumir responsabilidades, pero sabemos que non o van a facer».

Informe municipal

Verea aludió en estos términos al informe de la Intervención municipal sobre el expediente que se someterá al pleno, en el que se expone que existen reparos a la tramitación de este pago. Entre ellos, apunta a un incumplimiento de los límites presupuestarios o a la falta de control de los trabajos realizados. Por estas razones, recomienda suspender la tramitación hasta que se solucionen estas discrepancias, aunque podría ser el propio pleno en última instancia el que levante el reparo para poder tramitar los pagos.