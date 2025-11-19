El centro de día de Agadea en Salgueiriños amplía de 26 a 40 su número de plazas

El Centro de Día de Salgueiriños, gestionado por Agadea Alzhéimer, pasa de contar con 26 plazas a disponer de un total de 40, incremento que le permitirá atender a un mayor número de personas mayores y con diagnóstico de alzhéimer u otras demencias en el área de Santiago.

La ampliación, que ha sido posible gracias al apoyo de la Deputación Provincial da Coruña y a la Xunta de Galicia, contribuirá a dar respuesta a la elevada demanda que existe en este ámbito.

Visita institucional

Las instalaciones fueron visitadas ayer por la diputada provincial responsable del área de Servizos Sociais, Mar García, así como por el director xeral de Maiores, Antón Acevedo, y por la secretaria xeral del Instituto Galego da Vivenda e Solo, María Ángeles Domínguez, quienes tuvieron ocasión de conocer de primera mano la ampliación y mejora de la sede, en un encuentro en el que se puso el acento en los avances en el refuerzo de la atención a personas mayores en el área compostelana.

Durante su visita, los representantes institucionales pudieron comprobar la equipación y observar de cerca el trabajo que diariamente lleva a cabo el equipo profesional de Agadea, especializado en la atención en la persona, la estimulación terapéutica y el apoyo integral a las familias.

Mejorar la calidad de vida de las personas mayores

Pudieron, además, conversar con algunas de las personas usuarias del centro, interesándose por las actividades que realizan habitualmente.

María Ángeles Domínguez destacó «o compromiso histórico do IGVS con Agadea para mellorar o labor da organización no día a día».

La diputada Mar García hizo hincapié en «o compromiso da Deputación coa consolidación de servizos de proximidade que melloren a calidade de vida das persoas maiores».

Por último, Antón Acevedo subrayó «a importancia da coordinación entre institucións para ampliar recursos especializados como este, que permiten unha atención integral e centrada na persoa».

Referente en la atención terapéutica

La presidenta de Agadea, Isabel Gey, agradeció el apoyo de las administraciones y apuntó que esta ampliación «supón un paso adiante fundamental para dar resposta á crecente demanda e reforzar os servizos de atención e acompañamento que ofrecemos ás persoas e ás súas familias».

El Centro de Día de Salgueiriños constituye un referente en la atención terapéutica, manteniendo una programación diaria basada en la estimulación cognitiva, psicomotricidad, actividades de vida diaria, socialización e intervención psicosocial con las familias. La ampliación de las plazas supone un paso fundamental para fortalecer la red de atención y avanzar hacia un modelo de cuidado más accesible, próximo y humano.