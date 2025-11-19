Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»

La novena edición del Concerto Solidario se celebra en Santiago el viernes 28 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Auditorio La Salle. En este caso, se busca apoyar la labor de la asociación compostelana Itínera, que trabaja acompañando a personas con problemas de salud mental para favorecer su inclusión.

Cartel de conciertos

La gala estará presentada por los periodistas Moncho Lemos (TVG y Radio Galega) Ramón Castro (Onda Cero) y en el escenario actuarán Uyf75, Extrema Urxencia, LX, V-ROC, Juan Viña, Los Potes y The International Supersonic Sharellas (con el Coro Unitario).

Ya hay entradas disponibles a modo de donación solidaria a 10 euros (y Fila 0: 5 €) en Asthor Decoración y A Reixa Tenda.

Parte de quienes van a poner la música, así como otras personas voluntarias y colaboradoras con la asociación Compostela Solidaria, impulsora de este festival benéfico, charlaron este martes con EL CORREO GALLEGO en la cafetería Eirado.

Espíritu colaborativo

Así resumen el espíritu colaborativo de este encuentro, «que es un ejemplo de que la sociedad civil de Santiago está activa», dice Manolo Fraga, entre el quorum general, idea que apuntala Carlos Nieves con fino humor y hondura: «Buscamos la fama y el dinero», suelta bromista como si fuera Mick Jagger a los 20 años (y a sus actuales 82). «Buscamos el dinero solidario para apoyar la labor de Itínera, y la fama al saber que la asociación Compostela Solidaria, con la que empezamos en 2014, es cada vez es más conocida».

Estos conciertos del día 28 de noviembre, organizados por la asociación Compostela Solidaria, son parte de un esfuerzo que va más allá de la música, lo resume Antonio Segura. «Soy de quienes colaboran dando clases a personas que quieren sacarse la ESO». Y Antón Porteiro añade: «Un grupo de profesores voluntarios colaboramos en la Escuela de la Segunda Oportunidad», cuente sobre esa iniciativa didáctica que impulsan junto a la concejalía de Servizos Sociais, proyecto educativo que pretende incrementar el nivel formativo de personas adultas sin formación básica.

Música de los años 60 a los 90

Volviendo a la música, Juan Martínez (del grupo LX), adelanta algo del repertorio que sonará en este festival compostelano: «En nuestro caso, tocamos temas como La chica de ayer, de Nacha Pop; Cuéntame, de Fórmula V, o Xirarei, de Xil Ríos...».

Juan Viña, cuya veta pop rock le viene «de familia» , es otro integrante del elenco del cartel, como lo es Antonio Dopazo (UyF75), cuyo nieto, por cierto, ya aporrea la batería: «En nuestro caso, hacemos versiones de La Unión, La Guardia, Revolver...».

Gonzalo López (V-Roc) destaca la filosofía que une a los yeyés de Santiago (varios protagonistas de este festival benéfico son parte clave del pop rock picheleiro de los años 60, 70 y 80) y demás personas colaboradoras: «En cuestiones benéficas, desde V-Roc colaboramos siempre». E igual opina Miguel Fuentes (Los Potes): «Junto a Marcos Tellería (Lou Reyes), somos los que más participaciones llevamos», dice tras la pose para la foto del reportaje, al estilo de las portadas «del sello Belter» en los 60 y 70.

Parte del grupo de protagonistas del Concerto Solidario junto a representantes de la asociación compostelana Itínera. / Jesús Prieto

Voluntariado

Ramón Neira es parte del equipo de voluntarios: «Ayudamos en todo porque el festival lo merece». Dolores Varela Míguez completa su frase: «Hacemos lo que haga falta, lo importante es colaborar». Y Ramiro Sánchez López recalca el rol social: «Somos parte da sociedade civil e traballamos para os demais, esa é a idea deste proxecto». Por su parte, Luis Rivero de Aguilar, uno de los impulsores del proyecto, adelanta que, de cara a 2026, intentarán celebrar los diez años del Concerto Solidario, «con algún invitado especial».

El trabajo de Itínera

De cara a participar en la foto coral hecha a la entrada del Hospital Psiquiátrico de Conxo, acudieron además José Canedo, presidente de Itínera, y Carlos Martínez, coordinador y gerente de dicha asociación, entre cuyas actividades hay desde aulas de prácticas de iniciación a la repostería, a clubes de lectura, aulas de informática, clases de inglés, campamentos de verano u otro tipo de propuestas sobre cine, música, ecología...

Entidades colaboradoras

Esta nueva edición del festival benéfico que organiza Compostela Solidaria cuenta con la colaboración del Ateneo de Santiago, El Corte Inglés, Tussa, Gadis, Gráficas Garabal, Garaxe Land, Tábrora, A Nave de Vidán, Abrollos Moda y Complementos, Restaurante Codex y Efeeme.