El ADN del joven apuñalado una discoteca del Ensanche coincide con la sangre hallada en la sudadera del acusado

Revelación clave en el juicio por el apuñalamiento de un menor en la puerta de una discoteca del Ensanche. El ADN de la sangre hallada en la sudadera del acusado, Hansel Medina Batista, y en un bolsillo de su pantalón coincide con el de la víctima, que resultó herido grave por arma blanca tras una pelea a la salida de la discoteca Vanitas del Ensanche compostelano en enero de 2023.

En la segunda y última sesión del juicio, la Fiscalía ha revelado este dato y, por consiguiente, mantiene su petición de una condena de nueve años de prisión para el acusado. También ha afirmado que, tras escuchar las declaraciones de testigos y policías, se ratifica la "intención original de matar" de Medina. Este miércoles, durante la primera sesión del proceso, el joven apuñalado no pudo reconocer al acusado, a quien, según declaró, no conocía antes de la reyerta. Tampoco pudo precisar qué motivo la contienda. Sin embargo, un testigo declaró que vio a Hansel Medina coger "algo punzante" y dirigirse a la pelea.

El fiscal también ha recalcado que no ha percibido ningún arrepentimiento por parte del acusado durante su declaración, que se produjo este miércoles, y ha considerado que llama la atención la desaparición del arma.

La defensa, por su parte, ha solicitado la absolución del acusado, al insistir en que este "no es el autor" del apuñalamiento ni tampoco hubo "elemento intencional" en sus actos. También ha esgrimido que "nadie" ha afirmado durante el juicio que vio a Medina acuchillar a la víctima. El testigo citado reafirmó este miércoles que "vio" a Medina apartarse de la pelea para, supuestamente, coger un objeto "punzante" junto a una tubería de desagüe para, enseguida, volver a involucrarse en la reyerta, que comenzó cerca del acceso a la discoteca Vanitas, en la calle Santiago del Estero y poco a poco se desplazó hacia la rúa Nova de Abaixo.

En cualquier caso, si el tribunal rechaza la acusación de "delito de homicidio en grado de tentativa" y se atiene a las lesiones sufridas por el joven -que la noche de la pelea fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, extirpándole finalmente el bazo- "se podría aplicar el atenuante de legítima defensa", ha incidido la defensa. El acusado aseguró este miércoles que a él también lo intentaron "pinchar", extremo que ha refutado el Ministerio Público.

Por otro lado, la acusación particular ha resaltado que el procesado ha reconocido en juicio que, en un momento dado de la pelea, este portó una navaja. De hecho, en la primera sesión del juicio Medina afirmó que cogió dicha navaja del suelo y la guardó en la cintura. Aun así, según alega, al volver a la discoteca para recoger sus cosas ya no tenía el arma y asegura desconocer qué sucedió durante "este proceso".

También ha recordado que a la víctima, que en el momento de los hechos tenía 17 años, le tuvieron que extirpar el bazo debido al ataque. Por ello, "ha perdido calidad de vida" dado que, desde entonces, corre un mayor riesgo de infecciones, según ha explicado un perito durante la audiencia.