Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 20 de noviembre, en Santiago?

Programa doble con Valerie June y Pablo Leira

GIRA. Dentro del cartel del Outono Códax Festival 2025, cuya programación se celebra en Santiago desde el pasado 6 de noviembre y dura hasta el sábado 22, la cantante estadounidense Valerie June ofrece soul y folk esta noche en la sala Capitol (21 h.), y abre su show en Compostela Pablo Leira. Hay entradas a la venta desde 20 euros, más gastos de gestión.

Libro del periodista luso José Goulao

La librería Pedreira acoge, a las 20.30 h., la presentación en Santiago de Genocídio na Terra Santa (Testemunho de mais de 40 anos de reportagens no Médio Oriente), libro del periodista luso José Goulao. Mañana viernes hablará sobre ese mismo volumen en A Coruña, desde las 20 h. en el Espacio Cultural Portas Ártabras, igual que ayer lo hizo en Vigo (Cartabón).

Xavier Castro Pérez / Cedida

Charla de Xavier Castro Pérez

El Museo dás Peregrinacións ofrece (19 h.), con entrada libre, una charla de Xavier Castro Pérez, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidade de Santiago. Es una cita del Consello Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través de su Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit).

Ben Voce / Cedida

La Real Filharmonía interpreta la música de la película ‘Sing-Sing’

CINEUROPA. El Auditorio de Galicia (20:30 h. ; precio: 15 euros) propone hoy un concierto especial de la Real Filharmonía de Galicia centrado en el Festival Cineuropa. Bajo la batuta de Ben Voce como director, se interpreta la música de Sing-Sing, película de Greg Kwedar con partitura de Bryce Dessner. En la carrera de Dessner confluyen el compositor de música orquestal y el guitarrista de rock de la banda norteamericana The National, con premios como los Globos de Oro y los Grammy.

Ángeles Huerta / Jesús Prieto

Ángeles Huerta en un coloquio sobre Castelao en Filología

MESA REDONDA. El salón de actos de la Facultad de Filología propone un nuevo coloquio sobre Castelao, desde las 17 horas, con la cineasta Ángeles Huerta, el guionista Pepe Coira, la productora Zaza Ceballos, y Xoán Fórneas y Cristina Iglesias, protagonistas de Antes de Nós, película dirigida por Huerta, donde también interviene Nancho Novo. Modera este debate el profesor de la USC, presidente de la RAG (Real Academia Galega) y director de la Cátedra Castelao de la USC, Henrique Monteagudo. Es una cita de entrada libre.

Eylul Duranagac Alici y Ferdi Alici, del Ouchhh Studio. Al lado, una muetsra de su trabajo. / Cedidas

‘Sinte’, hoy y mañana en la Cidade da Cultura

Ferdi Alici, cofundador de Ouchhh Studio, firma con trabajos para la NASA, el CERN o el Gran Museo Egipcio, inaugura a las 11 horas Sinte, foro cuya primera edición se celebra este jueves y viernes en la Cidade da Cultura, con casi todas las entradas agotadas y la posibilidad de seguir las conferencias y debates por medio de streaming a través de la página web de la citada institución del Gaiás.

Concierto de Alejandro Ovejero, Ove

Ove da un concierto en el pub Modus Vivendi, desde las 21 h. Las influencias de Alejandro Ovejero, compositor del madrileño barrio de Hortaleza, van desde el pop de Antonio Vega o Jorge Drexler, pasando por el de Kings of Conveniente o Jack Johson. Hay entradas a 10,40 euros en venta anticipada.