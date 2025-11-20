Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 20 de noviembre, en Santiago?
Programa doble con Valerie June y Pablo Leira
GIRA. Dentro del cartel del Outono Códax Festival 2025, cuya programación se celebra en Santiago desde el pasado 6 de noviembre y dura hasta el sábado 22, la cantante estadounidense Valerie June ofrece soul y folk esta noche en la sala Capitol (21 h.), y abre su show en Compostela Pablo Leira. Hay entradas a la venta desde 20 euros, más gastos de gestión.
Libro del periodista luso José Goulao
La librería Pedreira acoge, a las 20.30 h., la presentación en Santiago de Genocídio na Terra Santa (Testemunho de mais de 40 anos de reportagens no Médio Oriente), libro del periodista luso José Goulao. Mañana viernes hablará sobre ese mismo volumen en A Coruña, desde las 20 h. en el Espacio Cultural Portas Ártabras, igual que ayer lo hizo en Vigo (Cartabón).
Charla de Xavier Castro Pérez
El Museo dás Peregrinacións ofrece (19 h.), con entrada libre, una charla de Xavier Castro Pérez, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidade de Santiago. Es una cita del Consello Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través de su Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit).
La Real Filharmonía interpreta la música de la película ‘Sing-Sing’
CINEUROPA. El Auditorio de Galicia (20:30 h. ; precio: 15 euros) propone hoy un concierto especial de la Real Filharmonía de Galicia centrado en el Festival Cineuropa. Bajo la batuta de Ben Voce como director, se interpreta la música de Sing-Sing, película de Greg Kwedar con partitura de Bryce Dessner. En la carrera de Dessner confluyen el compositor de música orquestal y el guitarrista de rock de la banda norteamericana The National, con premios como los Globos de Oro y los Grammy.
Ángeles Huerta en un coloquio sobre Castelao en Filología
MESA REDONDA. El salón de actos de la Facultad de Filología propone un nuevo coloquio sobre Castelao, desde las 17 horas, con la cineasta Ángeles Huerta, el guionista Pepe Coira, la productora Zaza Ceballos, y Xoán Fórneas y Cristina Iglesias, protagonistas de Antes de Nós, película dirigida por Huerta, donde también interviene Nancho Novo. Modera este debate el profesor de la USC, presidente de la RAG (Real Academia Galega) y director de la Cátedra Castelao de la USC, Henrique Monteagudo. Es una cita de entrada libre.
‘Sinte’, hoy y mañana en la Cidade da Cultura
Ferdi Alici, cofundador de Ouchhh Studio, firma con trabajos para la NASA, el CERN o el Gran Museo Egipcio, inaugura a las 11 horas Sinte, foro cuya primera edición se celebra este jueves y viernes en la Cidade da Cultura, con casi todas las entradas agotadas y la posibilidad de seguir las conferencias y debates por medio de streaming a través de la página web de la citada institución del Gaiás.
Concierto de Alejandro Ovejero, Ove
Ove da un concierto en el pub Modus Vivendi, desde las 21 h. Las influencias de Alejandro Ovejero, compositor del madrileño barrio de Hortaleza, van desde el pop de Antonio Vega o Jorge Drexler, pasando por el de Kings of Conveniente o Jack Johson. Hay entradas a 10,40 euros en venta anticipada.
- Una compostelana hace historia al ganar un Latin Grammy: 'Quero adicarllo a miña cidade e a Galicia
- El juzgado autoriza a Pérez Rumbao a que adquiera los concesionarios del Grupo Yáñez
- Un cliente revienta de madrugada la nariz al dependiente de una tienda 24 horas del Ensanche de Santiago
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»
- La nueva calle de Santiago que conectará Romero Donallo con Pontepedriña ‘acelera’ las obras de asfaltado
- O ‘cohousing’, máis preto de despegar en Santiago con 30 vivendas: «Parecía un soño, pero é real»
- Rescate de película en Pontepedriña: los bomberos socorren a dos jóvenes atrapados en un edificio en llamas