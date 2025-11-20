Santiago celebra este fin de semana su magosto más 'tolo': dos días de música, foliada y castañas 'a fartar'

Con el mes de noviembre llegando a su fin la llegada de la Navidad empieza ya a estar a la vuelta de la esquina. Y es que no es para menos, porque con las casas y calles engalánandose y las luces preparadas para ser pronto encendidas, el inicio de la Navidad en Santiago se puede contar casi con los dedos de las manos.

Sin embargo, aunque el espíritu navideño empieza a inundar casi cada rincón de la capital gallega, lo cierto es que continuamos inmersos en el otoño, y como en un buen otoño gallego los magostos están prácticamente a la orden del día.

Tras diversas celebraciones en las últimas semanas tanto en Santiago como en los alrededores, la capital gallega tendrá este fin de semana su magosto más "tolo".

La Praza 8 de Marzo, epicentro del otoño

Organizado por la ANPA del CEIP Apóstolo Santiago, en colaboración con Deleite Galego, se trata del Magóstolo que convertirá este sábado 22 y domingo 23 la compostelana Praza 8 de Marzo en el epicentro de la celebración otoñal por segundo año consecutivo.

Esta iniciativa otoñal nació el pasado año de la idea de la ANPA del centro composteano de conservar la tradición del magosto y de renovarla de cara al futuro. De ahí surgió el Magóstolo, un nombre que mezcla el magosto con el Apóstol y que busca ser "un símbolo de identidade" para Santiago.

De la música a las castañas

Durante todo el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de un sinfín de actividades: sesiones DJ, cuentacuentos, obradoiros de baile o pandereta, pintacaras para los más pequeños, juegos creativos y, como no, castañas (gratis con cada consumición).

Además, también se sorteará una gran cesta con productos donados por los comercio de los barrios de San Pedro y de la Almáciga; se celebraran las primeras 'Olimpíadas de Outono Deleite', un espacio en el que los más pequeños competirán en equipo en unas divertidas pruebas; y se presentará el fanzine 'Brasas', una iniciativa cultural vinculada al propio Magóstolo.

Magóstolo en la Praza 8 de Marzo el pasado año / Facebook

Programación del Magóstolo

A continuación puedes consultar todas las actividades que tendrán lugar en el Magóstolo:

Sábado 22

12.00 horas: ' A Landra viaxeira e o amigo Lambón ', de Os Jalochos .

', de . 12.00 horas: Apertura de la zona creativa y de juegos.

de la y de juegos. 12.00 horas: Pintacaras .

. 13.00 horas: Obradoiro de regueifa con Raquel y Sechu.

con Raquel y Sechu. 14.00 horas: MOU DJ Session .

. 16.30 horas: Pintacaras .

. 16:30 horas: Obradoiro de canto 'Coplas do magosto' con Faia.

'Coplas do magosto' con Faia. 17.15 horas: Obradoiro de baile con Eva y Alicia.

con Eva y Alicia. 18.00 horas: Obradoiro de pandereta con Xia.

con Xia. 19.00 horas: Obradoiro de monicreques con Mateo.

con Mateo. 20.00 horas: Foliada .

. 21.30 horas: JJ Set Eva Chloé .

. 22.50 horas: Lúa Gándara DJ .

. 00.10 horas: Saibran DJ Set.

Domingo 23