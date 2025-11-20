El CHUS trata a un millar de pacientes con EPOC avanzada

El Área Sanitaria de Santiago y Barbanza dispone de una consulta monográfica de EPOC grave acreditada por la Sociedad Española de Patología Respiratoria, en la que son atendidos un millar de pacientes con EPOC aguda anualmente, y a través de la que, dada la gravedad y complejidad de estos enfermos, tienen acceso directo al servicio de Neumología mediante su hospital de día.

Se calcula que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica afecta a más de 15.000 personas en el área y que ocho de cada diez casos están asociados al tabaco, con mayor prevalencia entre las mujeres y a una edad cada vez más temprana. En torno al 70% de hombres y al 80% de mujeres desconocen que padecen una patología que supone más de un millar de ingresos en los hospitales del CHUS.

Detección y tratamiento precoz

Es por ello por lo que los neumólogos Tara Pereiro y Carlos Rábade, responsables de la Unidad de EPOC en el Clínico de Santiago, subrayan la importancia de la «detección e tratamento precoz desta doenza respiratoria e, por suposto, tamén do tabaquismo». Y para concienciar sobre ello, coincidiendo con el Día de la EPOC, profesionales de Neumología de Santiago ofrecieron información y realizaron pruebas diagnósticas durante toda la mañana, entre ellas cuarenta espirometrías, a usuarios en el centro hospitalario compostelano.