Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CHUS trata a un millar de pacientes con EPOC avanzada

Profesionales del CHUS en la jornada informativa sobre EPOC en el Clínico de Santiago.

Profesionales del CHUS en la jornada informativa sobre EPOC en el Clínico de Santiago. / Cedida

K.M.

Santiago

El Área Sanitaria de Santiago y Barbanza dispone de una consulta monográfica de EPOC grave acreditada por la Sociedad Española de Patología Respiratoria, en la que son atendidos un millar de pacientes con EPOC aguda anualmente, y a través de la que, dada la gravedad y complejidad de estos enfermos, tienen acceso directo al servicio de Neumología mediante su hospital de día.

Se calcula que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica afecta a más de 15.000 personas en el área y que ocho de cada diez casos están asociados al tabaco, con mayor prevalencia entre las mujeres y a una edad cada vez más temprana. En torno al 70% de hombres y al 80% de mujeres desconocen que padecen una patología que supone más de un millar de ingresos en los hospitales del CHUS.

Detección y tratamiento precoz

Es por ello por lo que los neumólogos Tara Pereiro y Carlos Rábade, responsables de la Unidad de EPOC en el Clínico de Santiago, subrayan la importancia de la «detección e tratamento precoz desta doenza respiratoria e, por suposto, tamén do tabaquismo». Y para concienciar sobre ello, coincidiendo con el Día de la EPOC, profesionales de Neumología de Santiago ofrecieron información y realizaron pruebas diagnósticas durante toda la mañana, entre ellas cuarenta espirometrías, a usuarios en el centro hospitalario compostelano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents