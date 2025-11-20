Ezquiaga presidirá el jurado del concurso de ideas para cambiar el Conector Central de Santiago

El arquitecto urbanista José María Ezquiaga presidirá el jurado del concurso de ideas para transformar el Conector Central de Santiago, anunció el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, en el XII Congreso Internacional de Ordenación del Territorio.

Ezquiaga estará al frente de un concurso que abarca un ámbito de más de 45.000 m2 desde el Campo de San Clemente hasta Santa Clara a través de la zona histórica, con lugares de Santiago como Praza de Galicia o Porta do Camiño.

Dilatada trayectoria profesional

Doctor arquitecto, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Politécnica y licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Complutense, es allí profesor de Urbanismo y responsable desde 2016 del grupo de investigación Nuevas Técnicas, arquitectura, ciudad.

Fue director general de Planificación Urbanística en la comunidad de Madrid, director general de Urbanismo y director de planificación del municipio de Madrid.

Preside la Asociación Española de Técnicos Urbanistas desde 2018 y es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas.