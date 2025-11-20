El festival 'Dálle xogo' propone «ocio sin pantallas» en Santiago

La primera edición el festival Dálle xogo propone desde este viernes en Santiago una programación de «ocio sin pantallas», según subrayó la concelleira María Rozas, que presentó ayer en Raxoi el proyecto, acompañada por los promotores del mismo, Cristina Neira y Kiko Cociña.

Horarios

Se celebra en el centro comercial Área Central este viernes (de 16:30 horas a 20:30 h.) y el sábado (10:30 h. a 20:30 h.) con doce editoriales de juegos de mesa más una veintena de entidades colaboradoras. Contará con espacios de juego, torneos, charlas y expositores de diferentes marcas, tanto gallegas como del resto de España. Se podrán probar productos de firmas como Mercurio, Diset, Top Toys, Asmodee, Old Teddys, Rey Mono, Brain Picnic, Upple Games o Cayro.

Entidades locales

El festival Dálle xogo contará, además, con entidades locales vinculadas a la educación, la inclusión o el ocio educativo, como Latento Servicio Integral Altas Capacidades, Espazo de Lecer María Miramontes o Down Compostela.

Julio Rodríguez, divulgador científico, dará una charla este viernes (18:30 h.) y Manu Velasco, maestro, el sábado (17:45 h.). La programación finalizará con un concierto de Patrik (viernes; 19:30 h.), con la colaboración de la Concellaría de Xuventude y el Centro Xove da Almáciga. Todas las actividades son gratuitas. La cita tiene apoyo de la Xunta de Galicia.