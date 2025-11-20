Ratificado el acuerdo sobre la descentralización de Medicina que mantiene como única facultad la de Santiago

Ratificado por el Consello de Docencia Clínica, como por otra parte era de prever, el acuerdo sobre la descentralización de Medicina que mantiene como única facultad la de Santiago, pero que sin embargo recoge también que tanto la Universidade de Vigo como la de Coruña no renuncian a contar con un grado propio.

En un encuentro en el que participaron los conselleiros de Educación y Sanidade, Román Rodríguez y Antonio Gómez Caamaño, respectivamente, ambos celebraron el consenso alcanzado entre las partes sobre un documento que consideraron se ha elaborado con visión de país y que beneficiará a los estudiantes y que abre "nuevas oportunidades para alcanzar altas cuotas de excelencia tanto en las tres universidades públicas como en los hospitales de Santiago, Vigo y A Coruña", según se recoge en la nota enviada por Educación.

Aprovechar todas las capacidades del sistema

Se incide además en que todas las partes coincidieron en la necesidad de avanzar en la descentralización de esta titulación para aprovechar todas las capacidades del sistema universitario gallego y del propio Sergas para formar a los futuros médicos.

Como ya se había adelantado, el calendario establece una descentralización progresiva de la docencia teórica y práctica en todo el segundo ciclo, de forma que, al final de la aplicación del acuerdo, en el curso 2028/29, 4º, 5º y 6º se impartirán al completo en Santiago, Vigo y A Coruña. Esto abre la posibilidad para que cualquiera de los profesionales de los hospitales gallegos, particularmente los que cuenten con la acreditación preceptiva para ocupar plazas de profesorado universitario, pueda acceder a plazas vinculadas de las universidades gallegas y así contribuir decisivamente a la formación de los profesionales de la Medicina.

Profesorado de las tres universidades

Se favorece, asimismo, la participación en la docencia de esta titulación del profesorado de las universidades de A Coruña y Vigo relacionado con las áreas de conocimiento propias del grado de Medicina. Tras su ratificación por el Consello de Docencia Clínica, el documento deberá ser tramitado a nivel interno por las tres universidades para, a continuación, ser firmado.

Un documento en el que se especifica que es a la facultad de Medicina de la USC a la que corresponde la responsabilidad académica del grado, y que serán sus órganos de gobierno y los departamentos de la propia facultad "los encargados de la planificación y organización docente", mientras que la participación de la UDC y la UVigo en la docencia regulada en el convenio "no afectará al régimen ordinario de prestación de servicios docentes de la USC ni a la política de plazas de profesorado que la USC desee aplicar en el ejercicio de su autonomía".

No obstante, y una vez entre en vigor este convenio, cualquiera de los profesionales de los hospitales gallegos que cuenten con la acreditación correspondiente para ocupar plazas de profesorado universitario pondrán acceder a plazas vinculadas de las universidades gallegas.

Todos los hospitales del sistema sanitario público gallego estarán concertados con la USC a efectos docentes.