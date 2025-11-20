El plan de Raxoi para la Alameda propone reubicar las atracciones en el Paseo da Ferradura

El Concello de Santiago presentó este jueves las líneas maestras del plan director de la Alameda, un documento estratégico de más de 500 páginas que describe el estado actual de este entorno y enumera las acciones necesarias para garantizar su conservación y restauración. El texto propone que parte de las atracciones de las fiestas de la Ascensión se reubiquen en el Paseo da Ferradura con el objetivo de aliviar la presión que soporta la Carballeira de Santa Susana, donde tradicionalmente se colocan la mayoría de ellas.

El concelleiro de Urbanismo , Iago Lestegás, explicó que el plan “fala de compatibilizar os valores ambientais, patrimoniais e sociais”, de manera que la Alameda siga siendo la referencia en las fiestas y la Carballeira se mantenga como “espazo de socialización”, pero teniendo en cuenta que se trata del “elemento de maior valor natural no ámbito”. Así, resumió que la propuesta va en la línea de “seguir celebrando eses eventos, pero repartidos dunha maneira máis eficiente e respectuosa cos valores naturais”.

La directora del plan y arquitecta del Consorcio, Idoia Camiruaga, fue más allá y advirtió que “a presión que exercen determinados determinados atraccións de feira fan un dano que non ten volta atrás”. Así, añadió que “hai carballos moi desgastados” y la vida que podría tener el suelo “practicamente non existe”.

Paseo da Ferradura de parque de la Alameda / Antonio Hernández

El texto formula un borrador de ordenanzas que define las directrices que guiarán una futura regulación de los usos. Además, contempla que todas las actividades extraordinarias que se realicen estarán sujetas a la aprobación previa de los servicios técnicos municipales.

Prioridad peatonal entre Porta Faxeira y la Alameda

El plan distingue cuatro zonas y detalla los usos para cada una de ellas: el Campo da Estrela, la Carballeira de Santa Susana, el Paseo da Ferradura y la explanada de San Clemente. En este último emplazamiento se apuesta por recuperar el espacio donde se celebraba la feria de ganado en el siglo XIX, “mellorando a relación entre Alameda e a cidade”, indicó Lestegás.

De este modo, se propone que el viario actual entre Porta Faxeira y la Alameda, incluido en el concurso para la transformación del conector central, “teña un tratamento de pavimento e unha regulación das circulacións que lle dea prioridade ao tránsito peonil, podendo interromperse o tráfico rodado para a celebración de eventos”, apuntó Lestegás.

Creación de un observatorio

El plan director de la Alameda incluye la creación de un observatorio para ofrecer “apoio integral” a la gestión del parque. La meta a largo plazo pasa por “consolidar un modelo de xestión sostible que poida ser tamén replicado noutros parques e noutros espazos públicos da cidade”, apuntó el titular de Urbanismo. El documento también incluye, entre otras cuestiones, la catalogación de elementos concretos.

El plan director, que ha sido elaborado de manera participativa, ya cuenta con el dictamen favorable de la comisión asesora del patrimonio histórico del Concello de Santiago. Tiene también informe favorable de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural y está pendiente del informe de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Una vez que se complete este paso, será sometido a la Xunta de Goberno para su aprobación.