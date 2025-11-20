Policías y bomberos aseguran que no retomarán las horas extra aunque Raxoi les pague la deuda

El pago de las horas extra adeudadas a policías y bomberos no garantizará que estos vuelvan a aceptar incrementar voluntariamente su jornada laboral. La negativa de los agentes lleva ya varias semanas dejando ambos servicios bajo mínimos, con la necesidad de que vengan a la ciudad bomberos de otros municipios e incluso que la Guardia Civil tenga que realizar pruebas de alcoholemia en el centro. Fuentes de varios sindicatos insisten en que el conflicto abierto con Raxoi no tiene que ver con el impago desde el pasado mes de noviembre de la jornada extraordinaria.

Los motivos del conflicto

Bomberos y policías reclaman otras mejoras retributivas que tienen que ver con que el precio al que se abone la hora extra no sea inferior al de la ordinaria y también con el reconocimiento de la nocturnidad y las festividades como complemento en sus nóminas. Los sindicatos UGT y CCOO se volvieron a reunir ayer con el Concello de Santiago para abordar estas cuestiones. Fuentes sindicales indican que aunque se ha avanzado algo no se ha cerrado ningún acuerdo. La CIG plantó ayer la reunión, dado que en la anterior se había quedado que a esta se llevaría alguna propuesta concreta. «No mandaron nada que pudiésemos estudiar y no acudimos», apunta el sindicato.

En pasadas reuniones, los trabajadores entregaron al Concello documentación en la que se calculaba que para atender las mejoras retributivas que se demandan el consistorio de Santiago tendría que abonar 1,8 millones de euros anuales a mayores, sin incrementar efectivos.

Dotación de más personal

Otra de las demandas sindicales es la dotación de más personal para no tener que recurrir al gran volumen de horas extra que se realizan actualmente para poder prestar el servicio. Los sindicatos piden celeridad en los procesos selectivos y que se estudien todas las fórmulas posibles para incrementar la plantilla. Sin embargo, son conscientes de que el problema se arrastra desde hace años y no es responsabilidad únicamente del actual Gobierno local.

La intención del Ejecutivo de Goretti Sanmartín es llevar a un pleno mañana el pago de 2,1 millones de euros por las horas prestadas entre noviembre de 2024 y mayo de 2025. La fórmula utilizada ha sido cuestionada por la intervención municipal, por lo que previsiblemente el PP se opondrá o se abstendrá en la votación. Para sacar adelante los pagos, el Bipartito necesita el apoyo de sus socios habituales, PSOE y no adscritos. Tanto unos como otros avanzaron ayer que no van a bloquear el pago de la deuda. «Actuaremos con responsabilidad», indicó Gonzalo Muíños pese a criticar la gestión del Ejecutivo local en este asunto. La socialista Marta Abal censuró «el modo de gestionar de este gobierno», pero afirmó que serán «responsables».