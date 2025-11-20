Primer torneo de cartas en Santiago de ‘Ghaiteiro Petroleiro’

El primer torneo de cartas Ghaiteiro Petroleiro se celebra el sábado en Santiago, desde las 11 horas, en el centro sociocultural de O Romaño. Así lo explicó este miércoles en Raxoi el concelleiro de Mobilidade, Convivencia e Centros Socioculturais, Xan Duro, acompañado por Jorge Linheira, de la asociación Unha Gran Burla Negra, y Sol Álvarez, autora del cartel de esta iniciativa y del diseño de algunas de las cartas de la baraja llamada Ghaiteiro Petroleiro.

Naipes artísticos

Dicho juego de naipes artísticos emula la Baralla do Prestige que Burla Negra creó en 2003, donde se combina de forma satírica la memoria de Nunca Máis y el imaginario popular gallego. En su elaboración tomaron parte más de 80 personas, entre dibujantes, artistas y partícipes del mundo de la fotografía o la ilustración, lo que dio como resultado 125 cartas, que proponen un combate entre las fuerzas del capitalismo avanzado y las de la cultura popular, según se contó durante esa rueda de prensa encabezada por el concelleiro Xan Duro.

Para participar

Este primer torneo de cartas Ghaiteiro Petroleiro se abre a un máximo de 24 participantes. Las personas interesadas en inscribirse pueden hacerlo de manera presencial en el citado centro sociocultural de O Romaño, o bien escribiendo al email: unhagranbulanegra@gmail.com.

Lúa Gándara y Diego Estevo

Antes del campeonato, este jueves y viernes, habrá sesiones de introducción al juego. Y el mismo sábado, al tiempo que se desarrolla el naciente torneo, están previstas dos actividades paralelas: un taller para menores con la presencia del ilustrador Diego Estevo, y una colaboración para elaborar un mural colectivo con la participación de la artista Lúa Gándara. Ambas son actividades gratuitas.