Pistoletazo de salida a la nueva sede del Cesga en A Sionlla para anticipar la «Galicia do futuro»

La Xunta de Galicia y la delegación del Gobierno dieron ayer el pistoletazo de salida a la construcción de la nueva sede del Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) en el polígono de A Sionlla. La nueva infraestructura servirá para ampliar las capacidades de las instalaciones actuales. Este edificio albergará el superordenador Finisterrae IV -que multiplica la capacidad del Finisterrae III-, un nuevo sistema de almacenamiento y un nuevo computador cuántico, además de acoger una factoría de Inteligencia Artificial europea enfocada en la salud global valorada en 82 millones de euros.

El acto simbólico de colocación de la primera piedra se adaptó al contexto con la entrega de un mensaje en vídeo en una «cápsula virtual do tempo» por parte del presidente autonómico, Alfonso Rueda, al director del Cesga, Lois Orosa, con la inscripción «Para a Galicia do futuro». El conselleiro de Ciencia, Román Rodríguez, explicó que Orosa será el custodio de este dispositivo, igual al que utiliza el centro para almacenar datos importantes que necesitan ser conservados durante mucho tiempo, con el propósito de que «dentro de 25 anos teñamos unha memoria do que foi o día de hoxe».

Rueda augura «moitas alegrías» en el futuro

Antes, en su discurso, Rueda destacó que «a tecnoloxía cuántica veu para quedarse». Con este centro de datos en Galicia, «estamos ben encamiñados» para situar a la comunidad en la «vangarda europea» de cara al futuro porque «estamos liderando» este campo, afirmó. El presidente subrayó que «o que ten que vir agora aínda nos ten que dar moitas alegrías» con la nueva fábrica de IA como hito principal.

Rueda también recordó que imos «xustos de prazos», puesto que el edificio debe estar terminado en junio, aunque confió en que en siete meses el espacio sea «moito máis, o digno edificio para o que temos e o que está por vir». Para agilizar la construcción, el Ejecutivo gallego aprobó recientemente la declaración de proyecto estratégico de investigación pública, una nueva figura administrativa que se estrena con esta iniciativa y que permite simplificar trámites y reducir tiempos. Además, el presidente aludió a la tramitación de la Lei de ciencia e innovación de Galicia, que «vai apuntalar o que temos que facer» para fomentar el desarrollo tecnológico.

Vanguardia digital

Por su parte, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, señaló que con estas nuevas instalaciones «poñemos a primeira pedra do futuro de Galicia», situando a Galicia «na vangarda tecnolóxica europea». Blanco consideró que la nueva sede del Cesga implicará «un antes e un despois para o desenvolvemento tecnolóxico do país» y remarcó el «compromiso» del Ejecutivo de Pedro Sánchez para que la comunidad «medre, sexa competitiva e cree postos de traballo de calidade».

Ambos dirigentes resaltaron la importancia de la colaboración institucional para alumbrar proyectos de este tipo. Blanco situó al Cesga como «exemplo de que cando traballamos xuntos, isto funciona», mientras que Rueda aseguró que en este proyecto «imos da man» con el Gobierno central. Durante el acto también intervinieron Lois Orosa, la delegada del CSIC en Galicia, Carmen González, y el arquitecto técnico, Javier Luis Fernández, que ofrecieron diferentes detalles sobre la actividad del Cesga y la construcción del nuevo inmueble.

Más de 56 millones

La sede del Cesga en A Sionlla cuenta con un presupuesto de 13 millones de euros. La inversión total, incluyendo el equipamiento, asciende a más de 56 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos Next Generation. El edificio será de tres plantas y tendrá una superficie de 2.732 metros cuadrados construidos. En el nivel inferior se ubicará la infraestructura informática y las áreas técnicas, la primera planta contará con un área representativa para actos y exposiciones, mientras que desde la superior los visitantes podrán contemplar la tecnología instalada en el centro.