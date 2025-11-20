Sanmartín pone fecha al regreso de las estatuas del Mestre Mateo a Santiago tras años de lucha con la familia Franco
"Non se trata só unicamente da recuperación de dúas obras de arte, senón que se trata dun acto de xustiza histórica, de dignidade colectiva e de recuperación do noso patriomio", ha celebrado la alcaldesa
"Hoxe é un día magnífico para anunciarvos que as estatuas do Pórtico da Gloria van retornar por fin ao Concello de Santiago". Con estas palabras, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha puesto fecha al regreso de las esculturas tras años de lucha con la familia Franco, que han acabado por acatar la sentencia del Tribunal Supremo que, a finales del mes de julio, ordenaba la devolución de las esculturas al concello santiagués tras un largo proceso judicial.
En un vídeo compartido a través de las redes sociales, Sanmartín ha anunciado que las estatuas volverán a Santiago el próximo 11 de diciembre al Museo do Pobo Galego, que abrirá sus puertas para compartir con toda la ciudadanía este momento de "xustiza histórica, memoria e reparación". Cabe resaltar que este anuncio coincide con la conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco.
Un día histórico
"Non se trata só unicamente da recuperación de dúas obras de arte, senón que se trata dun acto de xustiza histórica, de dignidade colectiva e de recuperación do noso patriomio", ha celebrado la alcaldesa.
Un día histórico para Galicia. Tanto es así que desde el Concello de Santiago animan a la ciudadanía a acercarse para celebrar el regreso de las joyas y formar parte de una jornada que permanecerá para siempre en el imaginario colectivo.
- Una compostelana hace historia al ganar un Latin Grammy: 'Quero adicarllo a miña cidade e a Galicia
- El juzgado autoriza a Pérez Rumbao a que adquiera los concesionarios del Grupo Yáñez
- Un cliente revienta de madrugada la nariz al dependiente de una tienda 24 horas del Ensanche de Santiago
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»
- La nueva calle de Santiago que conectará Romero Donallo con Pontepedriña ‘acelera’ las obras de asfaltado
- O ‘cohousing’, máis preto de despegar en Santiago con 30 vivendas: «Parecía un soño, pero é real»
- Rescate de película en Pontepedriña: los bomberos socorren a dos jóvenes atrapados en un edificio en llamas