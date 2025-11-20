Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanmartín pone fecha al regreso de las estatuas del Mestre Mateo a Santiago tras años de lucha con la familia Franco

"Non se trata só unicamente da recuperación de dúas obras de arte, senón que se trata dun acto de xustiza histórica, de dignidade colectiva e de recuperación do noso patriomio", ha celebrado la alcaldesa

Las estatuas de Isaac y Abraham, obras del Mestre Mateo

Las estatuas de Isaac y Abraham, obras del Mestre Mateo / E.P.

El Correo Gallego

"Hoxe é un día magnífico para anunciarvos que as estatuas do Pórtico da Gloria van retornar por fin ao Concello de Santiago". Con estas palabras, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha puesto fecha al regreso de las esculturas tras años de lucha con la familia Franco, que han acabado por acatar la sentencia del Tribunal Supremo que, a finales del mes de julio, ordenaba la devolución de las esculturas al concello santiagués tras un largo proceso judicial.

En un vídeo compartido a través de las redes sociales, Sanmartín ha anunciado que las estatuas volverán a Santiago el próximo 11 de diciembre al Museo do Pobo Galego, que abrirá sus puertas para compartir con toda la ciudadanía este momento de "xustiza histórica, memoria e reparación". Cabe resaltar que este anuncio coincide con la conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco.

Un día histórico

"Non se trata só unicamente da recuperación de dúas obras de arte, senón que se trata dun acto de xustiza histórica, de dignidade colectiva e de recuperación do noso patriomio", ha celebrado la alcaldesa.

Un día histórico para Galicia. Tanto es así que desde el Concello de Santiago animan a la ciudadanía a acercarse para celebrar el regreso de las joyas y formar parte de una jornada que permanecerá para siempre en el imaginario colectivo.

