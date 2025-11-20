Santiago es la ciudad gallega con menor oferta de viviendas en venta con garaje

Solo una de cada tres viviendas a la venta en Santiago tienen garaje. Esta es una de las principales conclusiones que recoge el último informe elaborado por la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), realizado en el mes de noviembre y en el que se detalla que un total de 559 inmuebles situados en Compostela cuelgan el cartel de Se vende, si bien, solo 183 viviendas, el 32,74%, cuentan con garaje, un dato que, en este apartado, sitúa a la ciudad en el último lugar del ranking de las siete urbes de Galicia.

Atendiendo a este parámetro, Vigo encabeza, en términos porcentuales, la clasificación, puesto que el 62,18% de los pisos que se ofertan en la ciudad olívica cuentan con garaje: 1.059 sobre un total de 1.703. Le siguen Pontevedra, con un 60,75% (260 de 428); Ourense (52,84%; 678 de 1.283) y Lugo (47,80%; 392 de 820). En la parte baja, acompañando a Santiago, se sitúan Ferrol, con solo 215 (37,59%) viviendas con garaje, y A Coruña (36,18 por ciento; 330 de 912).

Y si ampliamos el foco, el informe refleja que Santiago es la segunda ciudad de Galicia con menor número de viviendas a la venta, con 559 (229 pisos y 330 casas), solo por encima de Pontevedra (428). Además, apenas 1 de cada 4 pisos con el cartel de Se vende disponen de garaje. Según los datos recopilados por Agalin, «so existen 53 pisos con garaxe en Compostela, o que supón o 23,14% (53/229) do total de pisos en venda». Además, desde la asociación subrayan que «hai 130 casas con garaxe, o 39,40 por cento (130/330) das casas que hai en venda».

Precios

En cuanto al coste medio de los inmuebles con garaje, la tabla de precios en función del número de habitaciones es la siguiente: un dormitorio: 145.000 euros; dos dormitorios: 280.000 €; tres, 295.000 euros; cuatro, 470.000 €; y cinco o más, 650.000 euros.

Vigo encabeza el ranking

En el apartado de conclusiones generales del estudio destaca que Vigo es la ciudad gallega con mayor número de viviendas en venta, con 1.703: 1.125 pisos (66,06%) y 578 casas (33,94%). Además, casi 2 de cada 3 inmuebles de la ciudad olívica que se ofertan en el mercado inmobiliario tienen garaje (62,18%).