Santiago se cuela entre las instantáneas favoritas de James Rhodes

Que James Rhodes está enamorado de Galicia no es una sorpresa. El pianista británico ha elogiado en numerosas ocasiones a la comunidad gallega, llegando incluso a expresar públicamente su interés en vivir ella. Amante confeso de nuestra cultura e idioma, se define a sí mismo como un "gallego bético nacido en Londres", a principios de año desvelaba su restaurante favorito de Santiago, ciudad por la que se siente maravillado.

Pero, más allá de su faceta como músico, Rhodes es un apasionado de la fotografía. Tanto es así que es habitual verle por la calle cámara en mano inmortalizando su manera de ver las cosas.

A este respecto, y con motivo de los conciertos que ofrecerá en la comunidad gallega durante estos días con su gira Manía, Rhodes ha aprovechado para compartir con sus seguidores una selección de sus fotografías favoritas. "Quiero compartir algunas de mis favoritas para celebrar mi comunidad predilecta. Un lugar mágico. Algunas de estas son fáciles de reconocer, otras no tanto...", escribía a través de sus redes sociales. Una publicación que pronto se hizo viral, llenándose rápidamente de comentarios.

Entre las instantáneas se ha colado una de Santiago. En concreto, una en blanco en negro en la que aparecen las torres de la Catedral rodeadas de niebla. Además de la capital gallega, la recopilación muestra otros lugares emblemáticos de Galicia como Pontedeume, Redes o As Fragas do Eume. Si bien algunas son reconocidas fácilmente, otras es probable que solo lo sean para aquellos que conocen el lugar a la perfección o bien porque aparecen en ellas. Y tú, ¿sabrías identificarlas todas?