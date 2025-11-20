Este fin de semana llegará a Santiago el ciclotrón del Centro de Protonterapia
Una veintena de profesionales se forman ya para su entrada en funcionamiento
K.M.
El ciclotrón que se instalará en el Centro de Protonterapia de Galicia y que se espera empiece a tratar a los primeros pacientes en el último trimestre del próximo año, llegará este fin de semana a Santiago.
Así lo anunció ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su intervención en la sesión de control en el pleno del Parlamento gallego, donde recordó que una veintena de profesionales se están formando para cuando entre en funcionamiento el acelerador de protones, lo que convertirá a Galicia en la primera comunidad del Estado en ofrecer este tipo de terapia dentro del sistema público de salud.
El proyecto del Centro de Protonterapia de Galicia es uno de los mayores hitos en medicina oncológica de precisión y es el que está en estado más avanzado de los nueve previstos en España.
Instalación de los equipos
A principios de mes llegaba también a Santiago el equipo multidisciplinar de expertos encargado de la instalación de los equipos.
Conformado por nueve profesionales de diferentes nacionalidades, entre los que hay ingenieros, físicos, expertos en aceleradores o administrativos, son los encargados de la instalación de la equipación ProteusOne.
La idea es que permanezcan en la capital gallega durante un período de doce meses, que es el tiempo que se ha estimado para el proceso de instalación y puesta en marcha del ciclotrón en el edificio que se está construyendo en las inmediaciones del Hospital Clínico.
Un acelerador de protones que, tal y como se anunció recientemente, llegará a Galicia a través del puerto de Vigo desde Bélgica, donde se estaba ultimando estos días.
El Gobierno autonómico invierte casi 20 millones de euros en la ejecución de las obras del edificio, que se dotará con la equipación proporcionada por la Fundación Amancio Ortega, con una inversión de 45,5 millones.
