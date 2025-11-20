A USC escala posicións no Ránking QS de sustentabilidade: está entre as mellores 400 do mundo
Pasa do chanzo 454 do mundo ao 396 e sitúase no número 15 de España
A clasificación de universidades que QS elabora logo de medir o seu compromiso cunha existencia máis sostible, avaliando tanto o impacto social como ambiental, sitúa a Universidade de Santiago (USC) no chanzo 396 do mundo, na posición 180 de Europa e no banzo número 15 de España. Estes resultados supoñen unha mellora con respecto aos obtidos o ano pasado cando a USC se situaba 454 do mundo, 204 na contorna europea e 22 no ámbito do Estado.
Ademais da información enviada polas propias institucións, a clasificación baséase en datos propios de QS obtidos a través de enquisas de reputación académica e empresarial, así como fontes públicas e terceiros como poden ser a ONU ou a UNESCO. O 45% da puntuación obtida polas universidades refírese ao seu impacto medioambiental, outro 45% ao seu impacto social e o 10% restante á gobernanza.
No apartado de impacto ambiental a institución compostelá recibiu 43.5 puntos en sustentabilidade ambiental, 65.6 en educación ambiental e 87 en investigación ambiental. En impacto social, o apartado mellor valorado é o de saúde e benestar cun 90.3 puntos, seguido de intercambio de coñecementos con 86.4, entre outros. En boa gobernanza sitúase nunha puntuación de 85.2.
O Ranking QS sitúa á Universidade de Vigo no chanzo 359 do mundo, mentras que a Universidade de ACoruña está no posto 796 da clasificación.
- Una compostelana hace historia al ganar un Latin Grammy: 'Quero adicarllo a miña cidade e a Galicia
- El juzgado autoriza a Pérez Rumbao a que adquiera los concesionarios del Grupo Yáñez
- El restaurante de Santiago con el menú degustación más barato
- Un cliente revienta de madrugada la nariz al dependiente de una tienda 24 horas del Ensanche de Santiago
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- La nueva calle de Santiago que conectará Romero Donallo con Pontepedriña ‘acelera’ las obras de asfaltado
- Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»
- O ‘cohousing’, máis preto de despegar en Santiago con 30 vivendas: «Parecía un soño, pero é real»