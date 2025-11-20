Vuelve la mejor fiesta de Fin de Año de Santiago con barra libre, ruleta de chupitos y chocolate con churros

¿Despedir el año en una antigua fábrica de chocolate en Santiago? Sí, has leído bien. Vuelve la noche más especial a la capital gallega, con la celebración de una fiesta para terminar el año por todo lo alto.

Tras el éxito de la edición pasada, cuyas entradas se agotaron en apenas un minuto, este local de Santiago vuelve a apostar por la celebración del año.

De barra libre a chocolate con churros

Estamos haciendo referencia a la Fiesta de Fin de Año que Cacao (rúa das Orfas, 15) celebra en colaboración con Canalla Eventos este próximo 31 de diciembre.

"Si estuviste el año pasado, ya sabes la que se viene… y si no, ve calentando, porque te espera una noche épica", alertan desde sus redes sociales.

Las entradas, a la venta desde este jueves a las 21.00 horas desde 40 euros, están disponibles para mayores de 21 años.

Este año, Cacao repite la experiencia, pero con novedades: barra libre de 00.30 a 7.00 horas de la mañana, 3 DJs, ruleta de chupitos, cotillón y chocolate con los "mejores churros de Santiago -en alusión a los de Chuore-" al amanecer. ¿Te lo vas a perder?