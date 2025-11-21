Quién es 9Louro, el joven que ayer arrasó con su concierto en la Igrexa da Universidade: "A cola chegaba ata Caldeirería"

Todos los que este jueves paseaban por la zona vieja de Santiago se encontraron con una curiosa estampa: una cola kilométrica de jóvenes que copaban los alrededores de la Igrexa da Universidade de Santiago.

"A cola chegaba ata Caldeirería", alertaban desde la Universidade, para luego pedir disculpas para todos aquellos que se quedaron fuera.

¿El motivo? El concierto que, en el amparo del Outono Cultural de la USC, daba el joven rapero 9Louro.

¿Quién es 9Louro?

Tras el nombre artístico de 9Louro se encuentra Martín Louro (Louro, Muros, 2004) que, desde el lanzamiento de su primer LP, Nove Noves, no ha dejado de ganar adeptos, consolidándose como uno de los artistas gallegos más prometedores del panorama actual.

Un trabajo que llamó la atención desde un primer momento por su gran variedad de ritmos, en nueve temas que beben influencias del afro, funk brasileño, trap e incluso una bachata que destaca por su sonido único y descarado.

Tras este primer LP, 9Louro sorprendía hace unos meses con el lanzamiento de un segundo trabajo junto a Kid Mount, Amor y otras drogas, con cuatro temas en los que los dos artistas veinteañeros exploran su conexión y amistad dentro del estudio.

Actualmente, el joven está trabajando en un nuevo disco, A Morrer, del que ya ha desvelado dos avances: Pelijroso y Estaremos Mortos.

Pero volviendo al concierto de ayer, junto al joven muradano se subieron al escenario de la Igrexa Kid Mount, Yuly, XianPais, FabioVZ o su hermano, Xanma Louro, conocido por ser uno de los integrantes de The Rapants; entre otros; que convirtieron a la Igrexa en el epicentro musical de Compostela.

Sin duda, lo vivido este pasado jueves quedará marcado en el imaginario de todos los que sí pudieron disfrutarlo, pues el escenario se quedó pequeño y fueron muchos los jóvenes que, a pesar de haber estado en la cola, solo pudieron escuchar el concierto tras las puertas cerradas de la Igrexa.

Onte abarrotamento ao redor da igrexa da USC - rapazada moi nova que se contaba por centos- para escoitar a 9louro, un rapaz de Muros que canta en galego. A nova música en galego creba moitos discursos automáticos e obriga a pensar como aprender dese éxito para outros ámbitos. pic.twitter.com/9YkE5SMWMm — Manuel Gago (@navoltadafolla) November 21, 2025

Opiniones o gustos aparte, si algo ha demostrado lo ocurrido ayer es que la nueva música en gallego ha llegado para quedarse y su resurgir es ya un hecho.

¿Nuevo concierto en Santiago?

Tras arrasar con el concierto, 9Louro ha anunciado un nuevo show y un nuevo adelanto de A Morrer.

perdón de corasón a todo mundo que quedou sin entrada e non pudo disfrutar do show de onte, vémonos a prinsipios de 2026 nunha sala aljo mais jrande... a semana que ven salimos co novo adianto, quérovos un huevo. ❤️🙏🏽 — AMORRER (@9louro) November 21, 2025

"Perdón de corasón a todo mundo que quedou sin entrada e non pudo disfrutar do show de onte, vémonos a prinsipios de 2026 nunha sala aljo mais jrande... a semana que ven salimos co novo adianto, quérovos un huevo", confesó a través de sus redes sociales.

Son, sin duda, buenas noticias para los que no pudieron verlo este jueves, ya que todo parece indicar que el año que viene tocará de nuevo en la capital gallega.