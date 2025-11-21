El Casino de Santiago presenta los debates del certamen Novela Europea

En la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, la Asociación Cultural Casino de Santiago presentó este jueves el calendario de los debates sobre las novelas finalistas de la XIX edición de su Premio Novela Europea, que comenzarán el 27 de noviembre. Unos debates «abiertos a toda la ciudadanía» que ya se celebraron en ediciones anteriores.

Comenzó la presentación el presidente de la asociación, Ubaldo Rueda, que hizo referencia a los primeros ganadores –Ian McEwan, Simonetta Angelo, Ana Gavalda y Kazuo Ishiguro– y a los últimos premiados: Juan Tallón, Delphine de Vigan y Bernhard Schlink.

Rueda insistió en su intervención en que el Casino de Santiago pretende «potenciar el libro europeo tanto de novela como de ensayo y se propone colaborar en la consolidación de Compostela como un referente en el mundo de la cultura europea».

Los debates se celebrarán el 27 de noviembre, sobre A noite das cebolas de Rosa Aneiros; el 21 de enero con Una familia moderna de Helga Flatland; el 26 de febrero sobre la novela Desertar de Mathias Enard; el 8 de abril en torno a La península de las casas vacías de David Uclés; y el 21 de mayo en torno a El cantar del profeta del escritor Paul Linch.

Todos los debates se desarrollarán, con entrada libre hasta completar aforo, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés a las 18.30 horas. Las votaciones podrán realizarse entre el 21 de mayo y el 4 de junio de 2026.