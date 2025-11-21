Jonas Trueba en Cineuropa: «Me gusta la cinefilia de este festival porque en otros parece que se juega la Champions»

Jonás Trueba atiende a EL CORREO GALLEGO en el Hostal dos Reis Católicos, de pie y con un café en la mano. Jonás Trueba es todo cine, más que flequillo, luce un telón que se descorre de su pelambrera afrancesada, se abre hacia su izquierda ya traza sobre sus cejas rotundas la pantalla en cinemascope donde sus ojos grandes proyectan ideas que sabe convertir en películas.

Su primera vez en Cineuropa

«¿Hoy no llueve, no?», pregunta mientras evoca aquel Cineuropa de 2010 donde presentó su primer largometraje, Todas las canciones hablan de mí, recién llegado a Santiago entre cortinas de agua. «He leído en el catálogo del festival que vine desde Xixón (dixit). Ya no me acordaba, pero lo cuenta de forma divertida José Luis Losa en su texto», dice sobre el director del certamen compostelano, festival que este jueves galardonó a este cineasta madrileño con el tercero de los premios Cineuropa de esta edición (otros para Jaione Camborda y Kamal Aljafari).

Conexión con Santiago

«Desde 2010 se generó un vínculo, como una electricidad con la ciudad y con el festival que ha hecho que siempre me haya gustado. Sentí entonces que Cineuropa es un festival donde hay mucho público joven, mucha cinefilia, muchas pelis y... pensé: ‘¡Qué bien!’ Porque yo, en realidad, siempre he sido muy crítico con el mundo festivalero, porque esa cosa de la competición me parece absurda. Se ha llevado a un extremo y ha ido a peor. Parece, de pronto, que en vez de hacer películas, estemos jugando la Champions League todo el rato... Y miro con mucho desaliento ese panorama del cine contemporáneo tan basado en los premios, y este festival me gusta porque es más de ver cine, de cumplir el servicio público de traer a la gente de Santiago lo mejor del cine de Europa, y esa idea me encanta. Desde el principio, me puse muy a favor de este festival frente a otros que me parecen un rollo...», explica Jonás Trueba (Madrid, 1981).

Defensa de salas de cine como Numax

Hijo de Fernando Trueba y sobrino de David, Jonás no renuncia al apellido, pero deja que sus películas hablen por él, a poder ser en salas, espacios que él defiende.

«Las salas que lo saben hacer bien van a aguantar. Un ejemplo en Santiago es Numax, que se funda en plena crisis y es un ejemplo de espacio cultural que sabe leer el contexto y ajustarse a ello con una sala que tiene una escala, pequeñita, y que funciona, y esa es la clave para mí. Y diría que lo extrapolaría a todo, a cómo hacemos las películas, a la creación, es decir, entender dónde estás, ver qué está pasando, no engañarte, mirar bien tu contexto y reaccionar a eso con valentía y con sentido. Ese ejemplo también lo ves en librerías y otros espacios que abren y que funcionan porque están hechos con sensatez, no desde una nostalgia, sino ateniendo a lo que está pasando y al contexto», cuenta quien, tras estrenar Volvereis en 2024, rueda ya un nuevo largo del que evita hablar. Sí alude a un libro de artículos suyos: El viento sopla donde quiere (Athenaica Ed.; 2025).

«Nace por la necesidad de reencontrarme conmigo mismo, con una cierta pasión o energía cinéfila que sentía que había perdido últimamente, y hacer el libro ha servido para revitalizarme».

Últimos días

El Teatro Principal proyectó anoche dos películas suyas tras recoger el premio de manos de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín: Miniaturas (2011) y Los ilusos (2013), en una cita que contó también con Itsaso Arana (actriz), Jaione Camborda y una representación de la política municipal: Mila Castro, Xesús Domínguez, Borja Verea o Mercedes Rosón, entre más asistentes a una de las últimas noches de Cineuropa, que concluye el domingo.