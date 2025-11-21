Operación policial en el Ensanche compostelano contra el tráfico de estupefacientes. La Policía Nacional y la Policía Local de Santiago han lanzado esta madrugada un macrooperativo en el local TNT, ubicado en las galerías de la rúa Santiago de Chile, y en el pub Stilo.

En la operación se han incautado sustancias estupefacientes y armas a personas que estaban en el interior del after TNT, según ha adelantado Onda Cero.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)