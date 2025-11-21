El pacto para descentralizar Medicina se someterá el lunes a examen en la facultad

Con la ratificación este jueves del acuerdo para la descentralización del grado de Medicina pactado entre los rectores y la Xunta por parte del Consello de Docencia Clínica, se daban a conocer detalles de un documento de seis puntos y 17 cláusulas en el que, pese a asegurarse que la única Facultad de Medicina pública de Galicia sigue siendo la de la USC, se respetan las aspiraciones de la Universidade da Coruña y de Vigo de contar con un grado propio en el futuro, una vez finalice el período de vigencia del convenio, el 31 de agosto de 2029, o incluso antes si se incumplen algunos aspectos de dicho convenio o se presenta otra iniciativa para ofrecer la titulación. Además, también se recoge que antes de esa fecha se presentarán nuevas fórmulas descentralizadoras.

Detalles de un acuerdo que sin embargo choca frontalmente con la visión de parte del profesorado de Santiago sobre la titulación, y que el lunes pretende mostrar en junta de facultad sus razones para oponerse a un texto que entienden puede suponer una duplicación o incluso triplicación del grado.

También deberá pasar por el consello de goberno de la USC

A la espera de lo que finalmente se decida en esa junta de facultad y de lo que posteriormente se vote en el consello de goberno de la Universidade de Santiago, lo cierto es que en un borrador que pretende trasladarse a la reunión del lunes y al que ha tenido acceso EL CORREO GALLEGO, se considera que el acuerdo entre los rectores y la Xunta fragmenta el grado, lo que repercutirá en la calidad de la formación, pero también a nivel investigador.

Además, los que se posicionan en estas tesis entienden que la hoja de ruta diseñada para la descentralización del segundo ciclo cuenta con graves carencias técnicas y organizativas, y no recoge el coste que ello va a suponer.

Cabe recordar que antes ya de que la UDC anunciara su intención de contar con un grado propio en el curso 2027/2028 a finales de mayo, ante los insistentes indicios de que algo se estaba moviendo con respecto a Medicina, la junta de facultad reivindicaba en marzo en una reunión de urgencia la exclusividad para impartir la docencia teórica, además de su posición de liderazgo en cualquier proceso de reorganización.

Segundo ciclo descentralizado en 2028/2029

Sin embargo, y con la petición de la Universidade da Coruña sobre la mesa, a la que a mediados de octubre de una forma más tibia también se sumó la de Vigo, el proceso negociador se fue alejando de aquellos postulados hasta llegar al momento actual, en el que toda la docencia teórica y práctica del segundo ciclo quedará descentralizada en el curso 2028/2029. Y ello, sin ninguna garantía de que pasado ese tiempo no vaya a haber nuevas facultades de Medicina en territorio autonómico.

De momento, y en referencia al documento hecho público ayer sobre los detalles del acuerdo, como ya se había adelantado se establece una descentralización progresiva de la docencia teórica y práctica en todo el segundo ciclo, de forma que en el curso 2028/2029 se impartirán al completo en las tres ciudades 4º, 5º y 6º.

La comisión de seguimiento estará formada por 16 personas: los conselleiros de Educación y Sanidade, los tres rectores, los vicerrectores con competencias en titulaciones en cada universidad, el decano de Medicina de la USC, los de cada unidad docente, una persona por cada hospital universitario, el gerente del Sergas y el secretario xeral de Universidades.

Evaluaciones cuatrimestrales

Serán los encargados de evaluar su cumplimiento en una sesión al final de cada cuatrimestre académico y, una vez finalizado todo el proceso, se valorarán los resultados. La idea es que esté constituida antes del 21 de enero y ya en febrero establezca un calendario de actuaciones para el resto del curso.

Cualquiera de los profesionales de los hospitales gallegos, especialmente los que tengan la acreditación preceptiva para ocupar plazas de profesorado universitario podrán acceder a las vinculadas de las universidades gallegas.

El profesorado de Vigo y A Coruña relacionado con las áreas de conocimiento propias del grado podrá participar en la docencia, mientras que será la Facultad de Medicina de Santiago la que tenga la responsabilidad académica del grado y la participación de la UDC y la UVigo en la docencia regulada «no afectará al régimen ordinario de prestación de servicios docentes de la USC ni a la política de plazas de profesorado que desee aplicar».

Concertados todos los hospitales con la USC

Todos los hospitales del sistema sanitario público gallego estarán concertados con la USC a efectos docentes.

Con un concierto único entre el Sergas y las tres instituciones académicas, pero con anexos con cada una, se establece que el Chuac y el Chuvi quedarán vinculados a las universidades de sus respectivas áreas sanitarias para la titulación que tiene cada una, pero serán concertados para la docencia descentralizada y la dotación de plazas de profesorado.

El CHUS estará vinculado a la USC para todas sus titulaciones, y todos los institutos de investigación sanitaria tendrán vinculación exclusiva con su respectiva universidad, así como el personal investigador que trabaja en los hospitales, aunque tenga plaza de profesor en la USC.

El 50% de plazas para cada unidad docente las convocará la USC

El documento ratificado este jueves contempla que cada una de las nuevas unidades docentes acogerán a todo el personal, tanto de su universidad como de la USC, correspondiendo a la compostelana convocar el 50% de las nuevas plazas de profesor que se estimen necesarias, mientras que el otro 50% lo hará la universidad a la que se vincule el hospital. El documento recoge que no habrá reducción del profesorado en la facultad.

En cuanto al reparto del alumnado, el 50% del de segundo ciclo seguirá formándose en Santiago, mientras que un 25% lo hará en Vigo y el otro 25% restante en A Coruña.

La facultad calculará la planificación docente

Será la propia facultad la que hará los cálculos de planificación docente anual y se llevará a la comisión de seguimiento de una descentralización cuyos costes, tanto de personal como de obras para adaptar los espacios a la docencia, serán pagados por la Xunta con antelación al inicio de cada curso.

Un Gobierno autonómico que mostraba ayer el consenso alcanzado entre las partes, al entender que el acuerdo ha sido posible gracias a la visión de país de las partes, y que beneficiará a los estudiantes, abriendo «nuevas oportunidades para alcanzar cuotas de excelencia tanto en las tres universidades públicas como en los hospitales de Santiago, Vigo y A Coruña», según la nota enviada por Educación, puesto que tras la firma del documento no hubo declaraciones a los medios.

Se incide desde la Xunta en que todas las partes coincidieron en avanzar en la descentralización para aprovechar todas las capacidades del sistema universitario gallego y del propio Sergas en la formación de los futuros médicos.