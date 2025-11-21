Del cierre de Cineuropa a los conciertos de Manolo García y Zahara: seis planes para este fin de semana en Santiago

Este fin de semana Santiago acoge una amplia variedad de actividades para todos los públicos. Desde los conciertos de Manolo García o Zahara a la clausura del Cineuropa, pasando por el magosto más "tolo" de Compostela o la opción de disfrutar de la nieve cerca de la capital.

Desde EL CORREO GALLEGO te contamos los detalles de las propuestas más destacadas para disfrutar del fin de semana en la capital gallega.

Manolo García

El cantante barcelonés Manolo García regresa a la capital gallega como parte de su gira de teatros para mostrar su nuevo disco, Drapaires Poligoneros, lanzado el pasado 31 de octubre.

El excomponente de El Último de la Fila se subirá al escenario del Palacio de Congresos e Exposiciones a las 20.30 horas, donde sonarán temas inéditos junto a una revisión muy especial de Arena en los bolsillos, su primer álbum en solitario.

Momentos Alhambra Acustiquísimos

Este sábado regresa la octava edición del ciclo de conciertos en acústico Momentos Alhambra Acustiquísimos, y lo hará trayendo a Santiago a uno de los grandes nombres de la música contemporánea: Zahara.

La cita será a las 21.30 horas en el Patio de Cristal del San Francisco Hotel Monumento y contará también con tapas de autor del chef José Manuel Martínez 'Josiño', de la Gastroteca Salvaxe.

Tal y como destacan desde la organización, será una "experiencia íntima y reveladora" para mostrar el estado más puro de la cantante andaluza, que se subirá sola al escenario, con sus guitarras, pedales, un piano y percusiones.

Foliada, obradoiros... y castañas

Más allá de los conciertos, Santiago tiene una cita este fin de semana con su magosto más "tolo". Se trata del Magóstolo (mezcla de magosto y Apóstolo) que convertirá este sábado 22 y domingo 23 la Praza 8 de Marzo en el epicentro de la celebración otoñal.

Organizado por el ANPA del CEIP Apóstolo Santiago, durante todo el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de un sinfín de actividades: sesiones DJ, cuentacuentos, obradoiros de baile o pandereta, pintacaras para los más pequeños, foliadas, juegos creativos y, como no, castañas (gratis con cada consumición).

Cierre del Outono Códax

Después de dos semanas llenando Santiago de música, el Outono Códax cierra su 15ª edición este fin de semana con sus últimas actuaciones.

Hoy, viernes, será el turno de Les Greene, que trataran de conquistar a los asistentes a la Sala Capitol (20.30 horas) con sus letras rock, folck, soul y pop.

Por su parte, el cierre de este año será responsabilidad de Komodrag and the Mounodor. El electrizante grupo de rock francés wue se subirá al escenario de la Sala Capitol a las 20.30 horas acompañado por el cantante de R&B estadounidense Quinn DeVeaux.

Despedida del Cineuropa

También se despide este fin de semana el Festival Cineuropa, otra de las grandes citas de este otoño en Compostela.

Este fin de semana se podrán visionar una veintena de filmes de cineastas consagrados y noveles, internacionales y gallegos. Además cabe destacar el característico Maratón que tendrá lugar hoy en el Teatro Principal a las 21.30 horas con la proyección de cinco películas.

Público de un pase de Cineuropa 2025 en el Principal. / Antonio Hernández

Todas las citas del fin de semana en Cineuropa:

Viernes 21

Teatro Principal

16.00 horas: Monstruo de Xibalba .

. 18.00 horas: El agente Secreto .

. 21:30 horas - Maratón :

: Enxerto .

. The Exorcist II: The Heretic .

. De escapada .

. Aliméntase .

. Last Straw .

. Película sorpresa .

. A noite dos demos.

Salón Teatro

15:45 horas - Dous na estrada .

. 18:00 horas - O baile dos raposos .

. 20:00 horas - Pillion .

. 22:15 horas - Meteoros.

Sábado 22

Teatro Principal

17:00 horas - Nouvelle Vague .

. 19:15 horas - Pai nai irmá irmán .

. 21:45 horas - Kontinental ’25.

Salón Teatro

16:45 horas - Meteoros .

. 19:00 horas - Orfo .

. 21:45 horas - Unha pantasma útil.

Domingo 23

Teatro Principal

16:00 horas - Campamento de verán .

. 17:45 horas - Pai nai irmá irmán .

. 21:00 horas - Clausura: Así chegou a noite.

Salón Teatro

17:00 horas - 360 Curvas + Presentación.

+ Presentación. 19:15 horas - Kontinental ’25.

21:30 horas - Escalofrío.

Una escapada a la nieve

Con la entrada hace unos días de una masa de aire polar el frío está siendo el protagonista y, con él, está apareciendo también la nieve. Y, aunque de momento no podemos ver nieve en Santiago, estos días son una gran oportunidad para disfrutar de ella no muy lejos de la capital gallega.

Gente disfrutando de la nieve en O Cebreiro. / Eliseo Trigo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitió un aviso especial por nevadas por debajo de los 600 metros para el tercio norte peninsular, aunque Meteogalicia afina en el caso de Galicia y eleva la cota de nieve hasta los 800 metros.

En este sentido, algunas de las principales opciones para los compostelanos son la Serra do Xistral, O Cebreiro, el puerto de Ancares, Manzaneda o Pena Trevinca.