Pleno infantil en Raxoi: «Quero ser alcalde para que me fagan caso»

O Concello de Santiago sumouse á conmemoración do Día da Infancia coa celebración dun pleno con alumnado de Primaria do CEIP Arquitecto Casas Novoa

Un momento do pleno infantil celebrado no Pazo de Raxoi

Un momento do pleno infantil celebrado no Pazo de Raxoi / Antonio Hernández

Manu López

A conmemoración do Día da Infancia volveu deixar unha curiosa imaxe no salón de plenos do Concello de Santiago. Nenos e nenas de sexto de Primaria do CEIP Arquitecto Casas Novoa conformaron na xornada de onte a Corporación municipal e algúns deles mesmo manifestaron a súa vocación política, aínda que as razóns non tiveran moita relación co servizo público: «Quero ser alcalde para falar e que me fagan caso. Podes poñer parques e outras cousas divertidas», asegurou Felipe, un dos ‘concelleiros’.

Melloras para xogar nos días de choiva

Para comezar a sesión, a alcaldesa Goretti Sanmartín deulles a benvida aos rapaces e explicoulles as funcións e as dinámicas do pleno para introducir despois algúns asuntos de debate. O intercambio de opinións comezou falando dalgúns dereitos da infancia, pero á hora de formular peticións, os nenos e nenas centráronse en reclamar melloras no seu centro educativo.

Desta maneira, unha das cuestións máis mencionadas foi a habilitación de zonas cubertas para que os días de choiva «poidamos xogar fóra», así como unha pasarela desde a entrada do recinto ata a porta do edificio co mesmo propósito. Outras melloras relacionadas co lecer, como redes para as porterías e para as canastras tamén foron solicitadas.

Horario partido ou continuo

Un dos puntos que máis debate xerou foi o horario de clases, entre os defensores da xornada partida, a que teñen na actualidade neste centro, ou a continua. David abogou por seguir tendo clase mañá e tarde porque así «se reparten mellor as clases e non se fai tan pesado», mentres que Miguel afirmou que «eu aguanto mellor a xornada única», algo no que coincidiu Noa porque permite «ter máis tempo libre». Ademais, tratáronse outras cuestións como o uso de cámaras de seguridade e a privacidade, ou a responsabilidade de ser monitores do comedor.

Tamén houbo espazo para reclamacións de fóra do ámbito escolar, como a de mellorar a limpeza dos centros socioculturais do rural reivindicada por Xoel. A rexedora asegurou que «tomamos nota» de todas as reclamacións.

