Santiago ya 'respira' Navidad: comienza en el Obradoiro la instalación del árbol de 20 metros
También está en marcha el montaje del tradicional belén situado en el corazón del casco histórico
La capital gallega ya respira Navidad. Con la mayoría de calles, comercios y escaparates ya decorados con motivos festivos, también va tomando forma el árbol de Navidad, de 20 metros, así como el tradicional belén, situados en la Praza do Obradoiro, en pleno corazón del casco histórico de Santiago.
El pasado 23 de octubre, la xunta de goberno local, reunida en sesión extraordinaria, acordaba «adxudicar o contrato para a iluminación das festas de Nadal do 2025/2026 e 2026/2027, por 568.700 euros IVE incluído».
«A adxudicataria é a empresa Iluminaciones Santiaguesas SL, que presentou a única oferta e cumpre cos requisitos esixidos no prego», indicaron desde Raxoi. El contrato incluye el diseño de la propuesta técnico-artística, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y posterior retirada, en régimen de alquiler, de los elementos decorativos del alumbrado que lucirán en las calles y plazas de Santiago este Nadal y el siguiente. Mediante esta adjudicación del contrato mixto de iluminación de Navidad en el Concello de Santiago, se compromete un gasto de 241.697,50 euros para 2025, 284.350 euros para 2026 e 42.652,50 euros correspondientes al ejercicio 2027, con impuestos incluidos.
Mercados
En la lista de atractivos para estas fiestas destaca, un año más, el Mercado de Nadal situado en Carreira do Conde, que ofrecerá unos 70 puestos de artesanía, decoración, alimentación gourmet y regalos originales, además de un espacio infantil con talleres para los más pequeños.
Asimismo, el Mercado da Estrela volverá a convertir la capital gallega en un gran escaparate de la mejor artesanía y producto gallego entre el 19 y el 21 de diciembre. En esta 14ª edición de la feria se exhibirán casi un centenar de marcas de artesanía, moda, ilustración, juguetes, fotografía, diseño o decoración, que convivirán en diferentes espacios de la ciudad con foodtrucks, puestos de restauración y un atractivo programa de conciertos.
Programa de conciliación
También en clave navideña, la concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, presenta este viernes, a las 11.30 horas, en el Pazo de Raxoi, "o programa de conciliación de Nadal para a mocidade".
