Una santiaguesa de 47 años grave tras sufrir una salida de vía en el Orbital y despeñarse sobre la A-54
La víctima ha tenido que ser excarcelada por los Bomberos de Santiago y no se teme por su vida, según la Guardia Civil
Una vecina de Santiago de 47 años ha resultado herida grave este viernes tras sufrir una salida de vía cuando circulaba por el Orbital (SC-30). Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el turismo que conducía se salió de la vía en el kilómetro 0,300 de las SC-30, a las 15.55 horas, y se despeñó en una rotonda sobre la Autovía de Lugo (A-54).
Hasta el lugar del suceso se desplazaron de inmediato los servicios de emergencias, la Guardia Civil y los Bomberos de Santiago, que han tenido que excarcelar a la víctima, puesto que se encontraba atrapada en el interior del vehículo. La Guardia Civil ha matizado que la mujer está grave pero no se teme por su vida.
