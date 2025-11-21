Una santiaguesa de 47 años grave tras sufrir una salida de vía en el Orbital y despeñarse sobre la A-54

Una vecina de Santiago de 47 años ha resultado herida grave este viernes tras sufrir una salida de vía cuando circulaba por el Orbital (SC-30). Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el turismo que conducía se salió de la vía en el kilómetro 0,300 de las SC-30, a las 15.55 horas, y se despeñó en una rotonda sobre la Autovía de Lugo (A-54).

Hasta el lugar del suceso se desplazaron de inmediato los servicios de emergencias, la Guardia Civil y los Bomberos de Santiago, que han tenido que excarcelar a la víctima, puesto que se encontraba atrapada en el interior del vehículo. La Guardia Civil ha matizado que la mujer está grave pero no se teme por su vida.