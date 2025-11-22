Los alumnos de Mestre Mateo que triunfan en la moda

Las gemelas Siyi Xu y Sixing Xu y Eduardo Rial Barral son ejemplos de talento y creatividad en el ámbito de la moda. Formados los tres en la Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo (EASDMM), tienen ahora sus proyectos profesionales y sobre ellos hablaron ayer en la tercera edición de las Xornadas USC-EASDMM: Deseño en Compostela: da teoría á práctica celebradas en el Paraninfo de la Facultad de Xeografía e Historia de la Universidade de Santiago.

Siyi Xu y Sixing Xu, que llevan 17 años en España, 15 en Galicia, y desde 2014 en Compostela, estudiaron el grado de Diseño de Moda, presentando el proyecto final en 2019. En la actualidad tienen una marca propia de moda sostenible y artesanal que venden en Milladoiro, conocida por TUUINX. «Ofrecemos prendas hechas a mano con tejidos sostenibles y naturales. Buscamos crear un estilo de moda que fusiona arte, diseño y moda oriental con la moda occidental», explican.

Se trata de prendas de corte flojo, talla única, como camisas, abrigos, vestidos y faldas. Ropa para mujeres, aunque piensan en más adelante introducir algún complemento o prenda para hombre. «Pretendemos hacer moda unisex», aclaran.

Ellas dos se encargan de todo el proceso creativo: diseño, patronaje, corte manual, bordado, estampado y pintado a mano, confección, e incluso colaboran con costura local. También tienen que dedicarle tiempo a las redes sociales, su página web y sesiones de fotos.

«Aprendimos a utilizar varios programas para diseñar lo que hacemos primero en acuarela» Sixing Xu y Siyi Xu

El taller abrió sus puertas en septiembre de 2023, pero dos años antes ya trabajaban desde casa. «Ese tiempo nos sirvió de aprendizaje antes de sacar la colección completa», confiesa.

Con la filosofía de «ir paso a paso», reconocen que «cada vez más gente nos va conociendo».

En las jornadas pudieron hablaron sobre el proceso creativo de su marca: «La manera en la que plasmamos la idea en papel y como llega luego a la prenda».

Mostrando curiosidad por el nombre de su marca cuentan que TUUINX proviene de la palabra inglesa twins, que significa gemelos/as. «Cambiamos la ‘w’ por dos ‘u’, porque aunque somos gemelas cada una tiene su estilo, su forma de pintar y transmitir ese mensaje de una marca única con estilo, productos únicos y clientes únicos», explican. La ‘x’ final es la letra inicial de sus apellidos.

Las gemelas aseguran que en la escuela Mestre Mateo «aprendimos mucho». Entre otros aspectos, citan las técnicas artesanales o el hecho de que los estudios les permitieron «abrir la mente para utilizar diferentes programas como photoshop o indesign para hacer diseño y así plasmar lo que hacemos primero en acuarela en los tejidos».

Eduardo Rial, Sixing Xu y Siyi Xu, exalumnos de la escuela Mestre Mateo, posan en los pasillos de la Facultade de Historia de la USC. / Jesús Prieto

«Sempre debato se son deseñador de produtos ou de moda. Eu digo que son creativo e artesán»

Por su parte, Eduardo Rial Barral cursó primero Diseño de Producto y después de estar un tiempo trabajando decidió hacer Diseño de Moda. Él mismo se considera «multidisciplinar» y oficialmente es freelance. Hace artesanía, da aulas de técnicas artesanales, principalmente cestería, tiene su propia marca de trajes de hombre, centrándose en novios e invitados, y también crea piezas para la artista pontevedresa Marta Pazos. Aunque sea sorprendente en este mundo, reconoce que tiene las redes sociales abandonadas porque «soy una persona muy analógica».

Y tampoco se atreve a decir qué es lo que más le gusta. «Sempre debato se son deseñador de produtos ou de moda. Eu digo que son creativo e artesán. Gústame crear coas miñas mans e dame igual a disciplina ou cal sexa o material a traballar», dice. Esa fue la idea que transmitió él ayer en el Paraninfo de Xeografía eHistoria haciendo referencia a los pilares fundamentales de su proceso creativo.

«A Mestre Mateo sempre foi casa, o que eu son hoxe en día como deseñador forxouse alí» Eduardo Rial

Al respecto, Eduardo reconoce que se siente «orgulloso» de que la EASDMM contara con él para intervenir en un encuentro que fortalece el vínculo entre esta Escuela y la USC a través de un diálogo activo entre la teoría y la práctica en el ámbito del diseño, en el que también intervinieron investigadoras de la institución académica.

«A Mestre Mateo sempre foi casa. Pasei moito tempo nela, polo que o que eu son hoxe en día como deseñador forxouse alí», declara Eduardo.

Sobre su futuro no da demasiadas pistas. «Non sei o que vou a crear mañá nin o que as miñas mans van a idear. O deseño non é algo pechado, é unha evolución e imos ir facendo cousas a certo ritmo», destaca. Reconoce que tiene proyectos en mente pero todavía se están madurando. «Unos irán adelante y otros se quedarán en el camino», concluye.