Apertura sorpresa en Área Central: una marca gallega "moi chula" abre la semana que viene

"En unas horitas os vamos a traer una novedad bastante inesperada". Con este mensaje anunciaban desde Área Central la apertura sorpresa de un nuevo espacio en el centro comercial compostelano.

Al poco tiempo, subían un vídeo a través de redes sociales en el que aparecía un centolo gigante en su plaza central. Los comentarios no tardaron en llegar. ¿Abrirá Rei Zentolo?

¿Rei Zentolo en Área Central?

"Un stand dunha marca galega moi chula". Esta es otra de las pistas que dejaba Área Central en redes sociales, por lo que todo parece indicar que la nueva apertura será un stand de Rei Zentolo.

Fundada en 2003, la popular marca de ropa y complementos gallega se caracteriza por sus originales diseños que mezclan la cultura popular gallega y la retranca con el arte pop.