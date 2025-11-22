Apertura sorpresa en Área Central: una marca gallega "moi chula" abre la semana que viene
La marca se caracteriza por sus originales diseños que mezclan la cultura popular gallega y la retranca con el arte pop
"En unas horitas os vamos a traer una novedad bastante inesperada". Con este mensaje anunciaban desde Área Central la apertura sorpresa de un nuevo espacio en el centro comercial compostelano.
Al poco tiempo, subían un vídeo a través de redes sociales en el que aparecía un centolo gigante en su plaza central. Los comentarios no tardaron en llegar. ¿Abrirá Rei Zentolo?
¿Rei Zentolo en Área Central?
"Un stand dunha marca galega moi chula". Esta es otra de las pistas que dejaba Área Central en redes sociales, por lo que todo parece indicar que la nueva apertura será un stand de Rei Zentolo.
Fundada en 2003, la popular marca de ropa y complementos gallega se caracteriza por sus originales diseños que mezclan la cultura popular gallega y la retranca con el arte pop.
- El juzgado autoriza a Pérez Rumbao a que adquiera los concesionarios del Grupo Yáñez
- Una compostelana hace historia al ganar un Latin Grammy: 'Quero adicarllo a miña cidade e a Galicia
- Cierra Regalos Duende, un comercio histórico de Santiago: «Para min foi un traballo ideal»
- Un cliente revienta de madrugada la nariz al dependiente de una tienda 24 horas del Ensanche de Santiago
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»
- La nueva calle de Santiago que conectará Romero Donallo con Pontepedriña ‘acelera’ las obras de asfaltado
- Santiago celebra este fin de semana su magosto más 'tolo': dos días de música, foliada y castañas 'a fartar'