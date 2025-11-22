Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Os bombeiros de Santiago cobrarán as extras co apoio dun PP que tacha a alcaldesa de «neglixente»

O pago das gratificacións contou cos votos a favor de BNG, CA e PSOE e coas abstencións de non adscritos e populares, cuxo líder, Borja Verea, defendeu a relevancia da súa concesión: «Que pasaría se votásemos en contra?»

Pleno extraordinario deste venres, no Pazo de Raxoi

Pleno extraordinario deste venres, no Pazo de Raxoi / CONCELLO

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

O pleno extraordinario celebrado este venres no Pazo de Raxoi deulle luz verde ao levantamento do reparo que suspendía o pagamento das gratificacións –horas extraordinarias– e festividades dos servizos de Policía Local e Bombeiros e que se cifra en 2.172.487 euros correspondentes ao que se debía dende novembro de 2024 até maio de 2025, e ás festas –que inclúen festivos, sábados e domingos– dos meses de xaneiro a setembro deste ano.

Pese a que se aprobou o levantamento do reparo o ton do pleno foi bronco e toda a oposición tachou de «neglixente» a acción do goberno local pola demora «dun ano» no pagamento das horas extraordinarias ao servizo de extinción de incendios, que nas últimas semanas tomaron a decisión de non realizaren máis, o que deixa o Parque de Bombeiros de Santiago cun mínimo número de efectivos, que no día de celebración do pleno era de tan só catro.

«O atraso non se produciu por desleixo, é unha eiva herdada de antes deste goberno»

Manuel César

— Concelleiro de Facenda

A aprobación saíu adiante cos votos a favor de BNG e Compostela Aberta e do grupo municipal socialista e coas abstencións dos edís non adscritos e do Partido Popular. O líder deste último grupo, Borja Verea, non dubidou en sinalarlle á alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que ante a previsible abstención dos non adscritos –emanada da primeira intervención do concelleiro Gonzalo Muíños– a súa formación podería bloquear a medida. «Que pasaría se nós votásemos en contra?», dixo o voceiro popular ao tempo que lle afeaba á rexedora que «nin sequera trae os apoios dos que a fixeron alcaldesa».

«[O de Pontepedriña] puido ser unha catástrofe. Marche Sanmartín, isto non dá para máis»

Borja Verea

— Líder do Partido Popular

«Depende de nós», recalcou Verea e puxo enriba da mesa o «dilema» da súa formación á hora de votar en contra ou absterse, porque isto último implicaba «branquear a súa neglixencia». Un branqueamento que finalmente se produciu polo «respecto» do Partido Popular aos traballadores de Policía Local e Extinción de Incendios, un respecto no que coincidiron o resto de formacións políticas con representación en Raxoi.

Tamén os edís non adscritos, cuxo voceiro, Gonzalo Muíños, quixo agradecer na súa intervención inicial «a profesionalidade e vocación de servizo público» dos bombeiros. Un servizo público que ve ausente no equipo de goberno, «o único que deu a cara foi o concelleiro Xan Duro (edil de Convivencia)» e aproveitou para criticar que o Bipartito ten «moitos altos cargos para non estar pendentes da xestión municipal».

«O único que deu acara foi o concelleiro Xan Duro (responsable de Convivencia)»

Gonzalo Muíños

— Voceiro dos Non Adscritos

Taxa de reposición

O edil non adscrito poñía en dúbida o traballo do concelleiro de Facenda, Manuel César, por este ano de atrasos no pagamento das horas extra e instaba o goberno local a convocar a cobertura de 12 prazas de postos de bombeiros que aínda están pendentes. Ao tempo, o ex concelleiro socialista criticáballe a Sanmartín que fixera «demagoxia» escusándose en que esta situación é «un problema herdado e estrutural», recalcando que a débeda de máis de dous millóns de euros é consecuencia «dunha xestión neglixente».

Tamén botou man deste cualificativo a edil socialista Marta Abal, pese a asegurar o voto a favor do pagamento e a concordar co goberno en que o principal inconvinte para Policía Local e Bombeiros, neste caso, viña derivado das limitacións da ‘Lei Montoro’ á taxa de reposición. «Non é unha peculiaridade de Santiago, é imposible cubrir o servizo sen horas extra pero non imos botar man da demagoxia e convoquen xa a cobertura desas 12 prazas».

«Non imos botar man da demagoxia pero convoquen a cobertura desas 12 prazas»

Marta Abal

— Concelleira do PSdeG

O inconvinte da taxa de reposición tamén o defenderon os edís César e Duro, o primeiro desculpouse «polo atraso» mais asegurou que non se producira «por desleixo» cualificando a situación dunha «eiva» herdada «moito antes deste goberno». Pola súa parte, Duro falou de «pecado orixinal» en referencia á medida de contención do gasto público do ministro Montoro e instou a oposición a que «sexan responsables e falen coa verdade».

Incendio na Pontepedriña

O concelleiro Xan Duro falou na súa intervención no pleno de que entendía «a preocupación» de PP e non adscritos pero non «a súa actitude» e instounos a falar coa verdade sobre o incendio do pasado sábado nun edificio de vivendas na Pontepedriña, que resultou con danos materiais, residentes evacuados e dous dos inquilinos atendidos polos sanitarios por inhalación de fume. «Non houbo Ventorro, a alcaldesa estivo alí», defendeu o concelleiro de CA.

«Sexan responsables e falen coa verdade. Non houbo Ventorro, a alcaldesa estivo alí»

Xan Duro

— Edil de Convivencia

Do episodio do sábado, do que xa deu contas o pasado luns a propia alcaldesa, tamén falou a voceira do goberno, a edil Míriam Louzao, que se solidarizou coa veciñanza da Pontepedriña e defendeu que nesa xornada estaban no lugar «a alcaldesa e catro concelleiros» –unha delas ela mesma–. Louzao asegurou que o goberno local «levamos ao límite a taxa de reposición» e como xa fixera na súa quenda o concelleiro César insistiu en que se sumaron xa «15 policías locais e incorporaranse outros 15 nos próximos meses e 12 bombeiros» que accederán á praza con carácter de interinidade.

Noticias relacionadas y más

A sacar a concurso estas prazas de bombeiros instaron o goberno local tanto do PSOE coma os non adscritos, mentres Borja Verea denunciou que no incidente da Pontepedriña «se o edificio fose de oito plantas falariamos dunha catástrofe». «Marche Sanmartín, isto non dá para máis», asegurou o líder da oposición, que abriu a porta a que continúe o bipartito «con outra persoa á fronte».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una compostelana hace historia al ganar un Latin Grammy: 'Quero adicarllo a miña cidade e a Galicia
  2. El juzgado autoriza a Pérez Rumbao a que adquiera los concesionarios del Grupo Yáñez
  3. Un cliente revienta de madrugada la nariz al dependiente de una tienda 24 horas del Ensanche de Santiago
  4. La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
  5. Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»
  6. La nueva calle de Santiago que conectará Romero Donallo con Pontepedriña ‘acelera’ las obras de asfaltado
  7. Santiago celebra este fin de semana su magosto más 'tolo': dos días de música, foliada y castañas 'a fartar'
  8. O ‘cohousing’, máis preto de despegar en Santiago con 30 vivendas: «Parecía un soño, pero é real»

Laraño celebra la colocación de pantallas translúcidas en la vía del tren: «Es una gran victoria»

Laraño celebra la colocación de pantallas translúcidas en la vía del tren: «Es una gran victoria»

Os bombeiros de Santiago cobrarán as extras co apoio dun PP que tacha a alcaldesa de «neglixente»

Os bombeiros de Santiago cobrarán as extras co apoio dun PP que tacha a alcaldesa de «neglixente»

Expertos destacan en Santiago el valor del calendario vacunal gallego, el más completo

Expertos destacan en Santiago el valor del calendario vacunal gallego, el más completo

La USC votará a finales de la próxima semana un pacto sobre Medicina con voces discrepantes

La USC votará a finales de la próxima semana un pacto sobre Medicina con voces discrepantes

Los alumnos de Mestre Mateo que triunfan en la moda

Los alumnos de Mestre Mateo que triunfan en la moda

Quién es 9Louro, el joven que ayer arrasó con su concierto en la Igrexa da Universidade: "A cola chegaba ata Caldeirería"

Quién es 9Louro, el joven que ayer arrasó con su concierto en la Igrexa da Universidade: "A cola chegaba ata Caldeirería"

Una santiaguesa de 47 años grave tras sufrir una salida de vía en el Orbital y despeñarse sobre la A-54

Una santiaguesa de 47 años grave tras sufrir una salida de vía en el Orbital y despeñarse sobre la A-54

Operación policial en el Ensanche compostelano contra el tráfico de estupefacientes

Operación policial en el Ensanche compostelano contra el tráfico de estupefacientes
Tracking Pixel Contents