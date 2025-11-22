La primera pieza del ciclotrón del Centro de Protonterapia ya está en Santiago

El Centro de Protonterapia de Galicia que está construyendo la Xunta enfrente al Hospital Clínico de Santiago recibió este viernes el primer componente esencial del Proteus ONE. Esta equipación tecnológica, financiada por la Fundación Amancio Ortega, es actualmente el más avanzado y preciso en el tratamiento de pacientes con cáncer. En los próximos días llegarán a Galicia por vía marítima los demás componentes del sistema.

El componente que ya está en Santiago es preciso para el equilibrio del gantry giratorio (brazo) del equipo de protonterapia, de forma que resulta esencial en la calibración de la máquina, que debe asegurar un movimiento preciso y suave, necesario en el tratamiento oncológico de alta eficiencia que ofrecerá la sanidad pública gallega.

Los responsables de Iom Beam Applications (IBA), la compañía belga líder en terapia de protones que fabrica y suministra la infraestructura, recibieron con satisfacción este componente, de 25 toneladas de peso, llegado por transporte terrestre.

La puesta en marcha del ciclotrón implica un proceso complejo

Una vez se disponga de todos los componentes necesarios para la instalación del equipo en destino se programará su instalación en el Centro de Protonterapia de Galicia. Hace falta remarcar que la puesta en marcha del ciclotrón es un proceso complejo, que requiere de muchas especificidades para cumplir estrictamente los protocolos y las garantías exigidas.

El Centro de Protonterapia de Galicia es el proyecto que se encuentra en un estado más avanzando de los nueve proyectos del Sistema Nacional de Salud.

Los primeros pacientes se tratarán a finales de 2026

De esta forma, la Xunta prevé poder tratar a los primeros pacientes a finales del próximo año, tanto gallegos como de Castilla y León, Asturias y el norte de Portugal.

La Xunta está invirtiendo casi 20 millones de euros en la ejecución de las obras del edificio de protonterapia, que se dotará con la equipación aportada por la Fundación Amancio Ortega, consiguiendo una inversión de 45,5 millones.

Esta infraestructura está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Galicia Feder 2021-2027.