Los bomberos de Santiago excarcelan a un joven tras salirse de la vía con su coche en la N-550 a la altura de A Sionlla

Un varón joven ha resultado herido leve tras salirse de la vía en la madrugada de este sábado mientras circulaba por la N-550, que une Santiago con Sigüeiro. En concreto, fue en el kilómetro 56, a la altura del Hotel O Castro, situado en la parroquia compostelana de A Sionlla.

Siete bomberos de Santiago, tras recibir el aviso, se desplazaron hasta el lugar en dos motobombas pasadas las 4.40 horas teniendo que excarcelar al varón que viabaja sólo en su vehículo. «Non era capaz de saír do coche», indican a EL CORREO GALLEGO, a lo que añaden: «Co impacto o coche quedou bastante destrozado». La excarcelación concluyó a las 6.00 horas.

También fueron movilizados los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que le realizaron al herido la prueba de alcohol dando resultado negativo, y personal sanitario del O61 que tuvieron que trasladar al joven en ambulancia al Hospital Clínico de Santiago.

