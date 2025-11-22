Los bomberos de Santiago excarcelan a un joven tras salirse de la vía con su coche en la N-550 a la altura de A Sionlla
Se produjo a las 4.40 horas de la madrugada de este sábado en el kilómetro 56 y resultó herido leve teniendo que ser trasladado al Cínico
Un varón joven ha resultado herido leve tras salirse de la vía en la madrugada de este sábado mientras circulaba por la N-550, que une Santiago con Sigüeiro. En concreto, fue en el kilómetro 56, a la altura del Hotel O Castro, situado en la parroquia compostelana de A Sionlla.
Siete bomberos de Santiago, tras recibir el aviso, se desplazaron hasta el lugar en dos motobombas pasadas las 4.40 horas teniendo que excarcelar al varón que viabaja sólo en su vehículo. «Non era capaz de saír do coche», indican a EL CORREO GALLEGO, a lo que añaden: «Co impacto o coche quedou bastante destrozado». La excarcelación concluyó a las 6.00 horas.
También fueron movilizados los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que le realizaron al herido la prueba de alcohol dando resultado negativo, y personal sanitario del O61 que tuvieron que trasladar al joven en ambulancia al Hospital Clínico de Santiago.
(Noticia en ampliación)
- El juzgado autoriza a Pérez Rumbao a que adquiera los concesionarios del Grupo Yáñez
- Una compostelana hace historia al ganar un Latin Grammy: 'Quero adicarllo a miña cidade e a Galicia
- Cierra Regalos Duende, un comercio histórico de Santiago: «Para min foi un traballo ideal»
- Un cliente revienta de madrugada la nariz al dependiente de una tienda 24 horas del Ensanche de Santiago
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»
- La nueva calle de Santiago que conectará Romero Donallo con Pontepedriña ‘acelera’ las obras de asfaltado
- Santiago celebra este fin de semana su magosto más 'tolo': dos días de música, foliada y castañas 'a fartar'