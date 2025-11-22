Laraño celebra la colocación de pantallas translúcidas en la vía del tren: «Es una gran victoria»

La Asociación de Vecinos A Xunlla de Laraño, en Santiago, celebró este viernes que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) comenzase ya los trabajos de colocación de las pantallas translúcidas de metacrilato, «un logro conseguido», indicaron, «después de la movilización vecinal para mostrar el rechazo a la instalación de los paneles antirruidos opacos previstos que eliminarían la luz solar».

El pasado mes de febrero, tras una serie de movilizaciones de los vecinos, el Adif se comprometía a «modificar as pantallas acústicas do Eixo Atlántico ao seu paso pola parroquia de Laraño». «O Goberno, despois de analizar as particularidades deste caso, vai dar resposta ás demandas dos veciños e veciñas e colocará pantallas acústicas translúcidas xunto as súas vivendas», afirmaba el pasado 26 de febrero la entonces subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, quien incidía, además, en que «se trata dun caso excepcional» por la disposición de las propias pantallas y por la proximidad a las viviendas y a otros elementos patrimoniales.

Rivas trasladaba esta decisión en el marco de la reunión que mantuvo con el presidente de la asociación de vecinos A Xunlla de Laraño, Julio Fernández, a la que también acudió el jefe de Construcción de Adif, Iago Rodríguez-Lorasque.

Paneles antirruidos opacos

Tras las protestas de los vecinos contra la instalación de paneles antirruidos opacos en la zona de Laraño para amortiguar el sonido de los trenes y cumplir así con la ley antirruido, puesto que las mediciones detectan más decibelios de los que permite la normativa, el Adif revisaba el estudio de impacto ambiental para buscar encaje a esta solución, que «vai obrigar a elevar o orzamento da actuación», señalaba la ex subdelegada del Gobierno en A Coruña, quien incidía, además, en que «a colocación das pantallas é unha obriga legal que, ademais de garantir a seguridade, busca minimizar o impacto da infraestrutura na vida diaria das persoas». «O Goberno é sensible coas demandas da veciñanza e neste caso, dado que as particularidades así o permiten, podemos dar resposta ao que nos pedía a xente de Laraño», afirmaba María Rivas, quien el pasado mes de septiembre ponía punto y final a una etapa de cuatro años en la subdelegación del Gobierno.

Paneles de metacrilato a lo largo de la vía férrea en Laraño, en Santiago. / A. X.

«Evitamos el efecto muro»

Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos A Xunlla de Laraño calificaba de «muy positiva» la determinación que tomaba el Adif después de muchas semanas de movilizaciones por parte de los vecinos de la zona, con protestas en la propia parroquia y en el centro de Santiago. «Valoramos la decisión de forma muy positiva, puesto que evitamos el efecto muro, la falta de luz y el aislamiento de los vecinos. Es una gran victoria, ya que hay mucha diferencia entre paneles metálicos y opacos al 100%, tal y como contemplaba el proyecto inicial, y pantallas translúcidas», indicaba, en la línea de este viernes, Julio Fernández, quien califica la decisión de Adif como «una gran victoria» para la parroquia de Laraño. «Hemos conseguido algo que hemos luchado, que no levanten un muro en Laraño», sostiene el presidente de la asociación de vecinos A Xunlla.