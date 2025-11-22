Santiago, capital del circo gracias a ‘D10!’, encuentro formativo ideado por Pistacatro

La compañía santiaguesa Pistacatro celebra ya la décima edición del Encuentro de Formación e Innovación en Circo D10!, que empieza este fin de semana en Santiago y dura hasta el 2 de diciembre con Santiago como base, pero que, «se descentraliza», según indicó ayer en rueda de prensa el director de Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais), Jacobo Sutil; en alusión al ramal en la feria Cultural (del 28 a 30 de noviembre en el Pazo da Cultura, Pontevedra). Esta cita que convierte a Compostela en capital del mundo del circo es parte del circuito Circo a Escena, de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.

Programa

«Aparte de espectáculos en el Salón Teatro, hay talleres, laboratorios, los circocafés...», señaló Belem Brandido, productora de Pistacatro y la persona que hace unas semanas recibió la llamada del Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para informar a esta compañía santiaguesa de que el Gobierno les concedían el Premio Nacional del Circo, dotado con 30.000 euros. A la presentación también acudieron Pablo Reboleiro y Aitor Garuz, responsables artísticos de dicha agrupación cuyo poker principal completa José Expósito. Garuz aludió al apartado de investigador que incluye esta nueva edición del foro escénico D10!: «Francesca Lissia y Celso Pereira harán su laboratorio del 28 al 30 de noviembre para hablar sobre portes acrobáticos como lenguaje escénico, y Yan Virot, el 1 y 2 de diciembre, para tratar el malabarismo creativo con el cuerpo». El primer taller-laboratorio se hace cada citado día entre de 09·30 horas y las 14.30 h.; por 50 euros con un máximo de 20 plazas en la Cidade da Cultura; y el segundo, en ese mismo espacio del Gaiás, entre 10 h. y 14 h., con 16 sitios e idéntica tarifa, inscripciones que se pueden gestionar desde la página web www.pistacatro.com.

Horario de los espectáculos

El Salón Teatro ofrecerá estos espectáculos de alma circense, siempre desde las 20:30 horas con entradas a 9 euros : Mother.Woman.Artist, de Marianna de Sanctis, el martes 25 de noviembre; Ángela, de Silvia Capell, el 26; y Caída libre para personas con vértigo, de la compañía Bragacadavra, el 27.

Y en el Auditorio de Galicia: Glatir, de Ateneu Popular 9 Barris, el viernes 28 (20.30 horas; 10 euros); y Llar, un espectáculo de Federico Menini, el 30, a las 18 horas en el Auditorio de Galicia (3 euros).

Y el día 30, se hace la gala de los premios Manuel Lago, en el Salón Teatro, con tres categorías (espectáculo de Calle, de Sala y Novo Circo Galego) que honra la memoria del payaso y malabarista Manuel Lago García, fallecido en 2017.

Pistacatro organiza D10!, con el patrocinio de la Xunta de Galicia. Y colaboran: INAEM, Fundación Cidade da Cultura, Centro Dramático Galego Salón Teatro, APCG (Asociación de Profesionais de Circo de Galicia), Culturgal, Concello de Santiago y Hotel Costa Vella.

Piden que Galicia abra la primera escuela oficial de circo en España

Aparte del humor que destilan la compañía Pistacatro cada vez que hace un espectáculo e incluso una rueda de prensa, la presentación de ayer en Santiago de la nueva edición del Encuentro de Formación e Innovación en Circo D10!, aprovechó la asistencia del director de Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais), Jacobo Sutil, para trasladarle una petición con destino a la Xunta de Galicia. Xaquín López, director gerente del Auditorio de Galicia y representante del Concello, recordó que en España no hay ninguna escuela oficial de circo, y dijo que el repunte que vive esta disciplina escénica en Galicia «puede ser un buen momento» para plantearse acometer un reto como ese. Al segundo, Antón Coucheiro, de la APCG (Asociación de Profesionais de Circo de Galicia), aplaudió esa idea con la complicidad in situ de los integrantes de Pistacatro, uno de cuyos cofundadores, Pablo Reboleiro, aludió a otro logro. La asociación compostelana Circonove se ha convertido en propietaria del edificio donde desarrollan su labor circense «desde hace 15 años», «al poner entonces en marcha una idea que trajimos de Inglaterra», dijo, y ahora tenemos la responsabilidad de ir un poco más allá», añadió.