Expertos destacan en Santiago el valor del calendario vacunal gallego, el más completo

Destacados expertos participantes en el congreso internacional TIPiCO 12 pusieron en valor en Santiago el liderazgo de Galicia en vacunación y prevención de infecciones, así como las estrategias innovadoras que marcan un nuevo rumbo en salud pública.

Robb Butler, alto representante en Europa de la OMS, afirmó que «la equidad en inmunización ya no es una aspiración: es una obligación», y añadió que «Galicia ofrece un ejemplo tangible de como un calendario vacunal ambicioso, combinado con datos y políticas inteligentes, puede marcar la diferencia».

Galicia, laboratorio de salud pública

Federico Martinón-Torres, director científico del congreso, afirmó que «Galicia actúa como laboratorio de salud pública del siglo XXI: cuenta con un calendario vacunal excelso, fruto de un modelo programático eficiente, e incorpora innovaciones aue pocos sistemas sanitarios han logrado», poniendo como ejemplo Galflu, con resultados «que demuestran cómo optimizar la vacunación antigripal en mayores, y el reto inmediato con Sincigal permitirá extender ese impulso a la vacunación frente al virus respiratorio sincitial en adultos».

«No estamos hablando solo de qué vacunas ponemos, sino de cómo las evaluamos, a quién llegamos y cómo las financiamos», apuntó el también jefe del Servicio de Pediatría del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).