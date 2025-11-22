La USC votará a finales de la próxima semana un pacto sobre Medicina con voces discrepantes
Previamente, la junta de facultad analizará el lunes un texto que también critica el alumnado por cuestiones como las asignaturas pendientes
La UDC da su visto bueno por unanimidad
K.M./E.C./S.P.
El acuerdo para descentralizar el segundo ciclo de Medicina se someterá la próxima semana a una de sus mayores pruebas de estrés tras el consenso alcanzado entre los rectores y la Xunta de Galicia, puesto que según confirmaron fuentes de la Universidade de Santiago a este periódico, está previsto convocar el consello de goberno de la USC para finales de la próxima semana y, la idea es que se incluya en el orden del día.
Previamente, el documento ya ratificado por el Consello de Docencia Clínica, se llevará a la junta de facultad el próximo lunes, donde desde algunos ámbitos ya se han empezado a oír voces discordantes.
Sin contar con estudiantes y el profesorado
En un primer momento fueron algunos profesores los que se cuestionaban cómo se iban a superar los retos para su implementación. EL CORREO GALLEGO tenía acceso este jueves a un borrador, que previsiblemente será planteado en dicha junta de facultad, en el que se critica que en realidad lo que se va a conseguir descentralizando la docencia teórica y práctica de todo el segundo ciclo es una duplicación o incluso triplicación del grado. A estas voces discordantes, se suma ahora también parte del alumnado de Medicina de la USC, que no está de acuerdo con una decisión para la que no se ha tenido en cuenta ni al profesorado, ni a los estudiantes.
Según informa Europa Press, los futuros médicos han elaborado un documento en el que dicen rechazar «frontalmente» el acuerdo y lamentan que no concrete puntos básicos como la evaluación, la distribución del alumnado o el manejo de las asignaturas pendientes.
Reuniones entre rectorado y docentes
Sin ningún posicionamiento oficial hasta que se celebre la junta de facultad ni por parte del decanato ni de la institución universitaria compostelana, el rector volvía a mantener ayer un encuentro con profesores de Medicina de Santiago, enmarcado «dentro de la docena» ya llevados a cabo con personal del centro, tal y como apuntaban desde la USC a este periódico, añadiendo que se trata de encuentros que no son de carácter público.
Entretanto, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, volvía a defender el acuerdo y animaba a verlo desde una perspectiva «global» y no tan «local».
«Bueno para Galicia», según Caamaño
Tras considerar que es lo mejor para los alumnos, dijo entender «que haya gente que no esté conforme o esté disgustada con el proceso de descentralización», añadió que «es perfectamente comprensible», pero apeló a la perspectiva porque «es buena para Galicia».
Insistió en que con este pacto los estudiantes de Medicina «tendrán la mejor formación posible porque van a tener a su disposición los mejores profesionales posibles y los mejores dispositivos sanitarios».
UDC y UVigo mantienen sus aspiraciones
Por su parte, la Universidade da Coruña era la primera en ratificar el acuerdo, dándole el visto bueno por unanimidad a un documento pese al que, según insistió su rector, Ricardo Cao, el título propio sigue siendo el objetivo y es posible «trabajar en paralelo en una nueva titulación» y en el proceso de descentralización.
Lo calificó como un buen acuerdo para el que todas las partes tuvieron que hacer cesiones y, aunque la UDC no presentará la solicitud de la titulación mientras esté vigente, hasta el 31 de agosto de 2029, destacó dos «garantías muy importantes». Y es que la UDC puede seguir con el procedimiento para obtener el grado si se incumple lo pactado o si la Xunta emite un informe favorable a que lo implante una entidad privada.
Una aspiración de poder contar con título propio que también comparten los aspirantes al rectorado de la Universidade de Vigo.
Nueva área de espera en Oncología del CHUS
En plena cuenta atrás para la inauguración tras las Navidades de la nueva área de espera para pacientes oncológicos en el Clínico de Santiago, el conselleiro de Sanidade visitaba ayer las instalaciones, en un acto en el que destacaba la inversión de un millón de euros, entre obra y equipación, realizada por parte del Gobierno autonómico.
Antonio Gómez Caamaño, acompañado por el gerente del área sanitaria, Ángel Facio, supervisó el avance de las obras en esta nueva zona del hospital de día de oncohematología, con la que se pretende ofrecer un espacio humanizado en el que puedan esperar los casi doscientos pacientes diarios, tres mil al año, que reciben allí tratamiento.
La intervención consistió en transformar la terraza del Clínico, aprovechando el espacio y sus vistas para crear un lugar confortable para los enfermos y acompañantes. Las obras se llevaron a cabo en un área de 300 m2, que se cerró para su correcta climatización, manteniendo las vistas al Monte de Moas.
Para su puesta en marcha solo falta la recepción del mobiliario, que está previsto instalar en las próximas semanas.
El conselleiro destacó que en esta actuación se había tenido en cuenta la voz de los pacientes, ya que es fruto de una reunión entre la Gerencia del CHUS y los responsables de oncología con representantes de los enfermos, incorporando sus necesidades y prioridades y ofreciendo un ambiente más agradable para los usuarios, ampliando las plazas a 113.
Caamaño recordó que Oncología tiene una actividad asistencial muy elevada, con más de trescientos procedimientos diagnósticos y terapéuticos, y una duración de entre unos minutos y ocho o nueve horas.
