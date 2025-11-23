Un conductor se da a la fuga tras chocar contra unas escaleras y un coche en Santiago: "Levamos anos pedindo bandas redutoras novas"

En torno a las dos de la madrugada un fuerte estruendo despertó a los vecinos de la rúa da Madalena de Santiago. Cuando salieron a ver lo que ocurría se encontraron con las escaleras de la calle destrozadas y dos coches dañados.

"Un conductor deuse a fuga tras chocar contra as escaleiras e bater contra un coche", explica a EL CORREO GALLEGO el dueño de uno de los vehículos afectados. Y es que el fuerte impacto hizo que su vehículo -que sufrió "daños considerables" chocase a su vez con el coche que estaba aparcado justo delante.

Las escaleras y el coche dañados en el impacto / Cedida

Según explica a este medio, parece que los agentes localizaron al conductor fugado, el cual conducía un seat ibiza rojo, cuyos restos quedaron en el lugar del accidente. Señala, además, que casi doce horas después del accidente "non viñeron limpar a rúa".

Bandas reductoras de velocidad

No es la primera vez que un choque de estas características ocurre en la zona, cuyo tráfico se ha intensificado en las últimas semanas por las obras que están teniendo lugar en la rúa García Lorca. El vecino cuenta que el tráfico se ha multiplicado y son muchos los coches que pasan "a toda leche" sin respetar el límite a 30 de velocidad.

"Levamos anos pedindo bandas redutoras novas", explica a este respecto. Si bien la rúa da Madalena ya cuenta con bandas de este tipo, estas se encuentran "vellas e desgastadas", lo que hace que pierdan eficacia.