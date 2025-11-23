Un joven apuñala a otro tras una discusión en la Alameda de Santiago

Un joven ha apuñalado a otro en la tarde noche de este pasado sábado en la Alameda compostelana. Según informan fuentes de la Policía Nacional a EL CORREO GALLEGO, el apuñalamiento tuvo lugar en la zona de As Marías tras una discusión entre ambos jóvenes que, aparentemente no "tenían relación" ni tampoco antecedentes.

La discusión se inició, según sus pesquisas, cuando uno de los chicos "se metió con la novia del otro" y el agresor acabó apuñalando dos veces a la víctima con "un puñal o navaja". La Policía Nacional fue alertada y se desplazó al lugar de los hechos para la identificación de los implicados e investigación de lo sucedido.

Al punto también se acercaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que trasladaron al herido, que "no corre peligro", al Hospital Clínico.