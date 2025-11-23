Reivindican en Santiago que se readmita a los voluntarios del Refuxio de Bando

Varias decenas de personas se manifestaron este domingo en Santiago para reivindicar que los voluntarios del Refuxio de Bando puedan volver a realizar su actividad en el recinto.

Y es que, según denuncia Marta Ballesteros en conversación con EL CORREO GALLEGO, "no nos han vuelto a dejar subir desde el 27", un día después de la protesta que llevaron a cabo contra el sacrificio de Gosu por entender que era una muerte absolutamente evitable.

Tras un recorrido bajo la lluvia que arrancó en la Alameda y culminó en el Obradoiro, se leyó un manifiesto en el que los voluntarios, tal y como subraya Marta Ballesteros, reclaman que se les siga dejando prestar la labor de voluntariado que realizaban, desde "pasear perros, limpiar gateras o lo que hiciera falta".

Voluntariado responsable

Calcula que serán unos quince los afectados que acudían habitualmente a echar una mano de un grupo de treinta voluntarios del refugio, e incide en que son gente seria, "responsable, que no va allí a pasar el tiempo sin más, sino que pone lavadoras, aspira la zona donde están los gatos, corta el pelo a los perros, algo que si no se hace puede provocar una infección interna", subrayando también que la colaboración de muchos de ellos es desde hace años.

Atribuye el hecho de que no se les deje acudir a Bando como una medida de presión y de coacción "para que estemos calladitas", y recalca que sus movilizaciones buscan que se les permita continuar con su labor de voluntariado y que se "haga una gestión responsable del refugio", además de no descartar nuevas acciones de protesta.