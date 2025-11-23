Santiago celebra tres décadas de lucha contra la esclerosis múltiple

La Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple, Párkinson, ELA y otras enfermedades neurodegenerativas y raras (ACEM) celebró este sábado su treinta aniversario con una gala y cena solidaria en el Hotel Oca Puerta del Camino.

La entidad le entregó su pin de plata a varias personas y entidades como el Concello de Santiago «por su apoyo a las iniciativas que desarrolla», una distinción que recogió y agradeció la alcaldesa Goretti Sanmartín. También asistió a la gala la concelleira de Dereitos Sociais, María Rozas, y otros representantes de la Corporación Municipal.

Ese obsequio también se le entregó a la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, quien en su intervención felicitó a la asociación por treinta años de historia «acompañando y asesorando a las familias, poniendo recursos a su disposición y poniendo en foco estas duras enfermedades». Además, aseguró que esta entidad siempre contará «con la mano tendida de la Xunta para seguir avanzando» en la lucha contra estas enfermedades.

Pedro Blanco pone en valor la Ley ELA

Entre otros asistentes al acto, estuvo el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que felicitó a ACEM por su 30º aniversario «traballando ao carón das persoas, facéndolles a vida máis sinxela e visibilizando a súa enfermidade e problemas». Pedro Blanco destacó el trabajo del Gobierno, «sempre ao voso lado», al venir de aprobar en el Congreso el decreto que desarrolla la Ley ELA, «que supón un paso máis para que as persoas con doenzas irreversibles conten co acompañamento e protección por parte dos poderes públicos que merecen».