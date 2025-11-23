Santiago ultima el convenio para el parque comarcal que sumaría unos 20 bomberos

Desde hace 20 años, Santiago espera por un parque comarcal de Bomberos que dé servicio a nueve concellos del área compostelana y a una población de unos 180.000 habitantes. Tras varios intentos frustrados y meses de negociaciones entre la Xunta, la Diputación y el Ayuntamiento, el concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, confía en que en «cuestión de semanas» se firme por fin el convenio que permita su creación. Sin embargo, para que pueda prestar servicio aún habrá que esperar más tiempo. El nuevo parque necesitaría incrementar el personal en unos 15-20 efectivos y la fórmula y los plazos para poder crear las plazas y contratarlos aún no están claros.

La firma del convenio se producirá, además, en medio del conflicto con los bomberos de Santiago por la falta de personal que se arrastra desde hace años. La plantilla se niega a realizar horas extra y durante las últimas semanas han quedado turnos con apenas cuatro efectivos en las instalaciones de Rodríguez de Viguri. El GES de Brión o incluso los bomberos de Ordes han sido requeridos para atender incendios en la capital gallega.

Descontando personal administrativo y los mandos que se quedan en la base, Santiago cuenta en estos momentos con 44 bomberos disponibles. El número es insuficiente para cuadrar turnos de 9 efectivos, el mínimo recomendado para una salida según las normativas municipales, sin recurrir a las horas extra. El Concello estima que para asumir el servicio comarcalizado serían necesarios 15-20 efectivos más. Desde la CIG, Xavier Villar, coincide en que la entrada de una veintena de bomberos podría ser suficiente. Pero incorpora un matiz importante. «El servicio de Santiago tendría que estar completo y para elaborar los turnos de 9 personas son necesarios 65 bomberos», explica. Los sindicatos exigen que el parque comarcal eche a andar con unos 85 efectivos como mínimo.

También podría haber complicaciones para contratar al personal necesario. Para reforzar el parque de Santiago, el Concello tiene las manos atadas. Durante años, los recortes impuestos por el Gobierno central tras la crisis de 2008 no permitieron cubrir todas las jubilaciones y ahora aunque la tasa de reposición llega al 120% no es suficiente para paliar el déficit de plantilla acumulada. El concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, se muestra más optimista para las necesidades del parque comarcal. Entiende que al tratarse de un «nuevo servicio» se podría «incrementar el personal» y convocar vía oposición las «15 o 20» plazas necesarias.

Intento el año pasado

Sin embargo, el alcalde de Ames, Blas García, indica que esta fórmula se intentó en el pasado sin éxito. «Ya se solicitó en su momento, creo recordar que en la época de Martiño Noriega como alcalde, y desde el Ministerio siempre se dijo que no se consideraba un nuevo servicio», explica el regidor socialista. Ames es uno de los municipios más interesados en que eche a andar el nuevo parque comarcal. Pese a ser limítrofe a Santiago, actualmente si hay un incendio tienen que desplazarse los bomberos de Boiro, salvo que por gravedad el 112 autorice a los de la capital gallega a acudir.

Si el Gobierno central no autoriza la creación de nuevas plazas, disponer del personal necesario va a ser complicado. Más aún en un contexto de rechazo del personal a efectuar horas extra. Desde la CIG aseguran que «siendo realistas no va a llegar ningún bombero nuevo a Santiago en menos de un año». Actualmente, indica el sindicato, hay tres plazas de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2023. Las bases de la oposición están aprobadas, «pero no comenzó el proceso», asegura Xavier Villar. En la OPE de 2025 el Concello ha convocado 9 puestos para cubrir los siete bomberos que se jubilaron en 2024. Pero tampoco se han realizado aún los exámenes.

Los flecos pendientes

Antes de resolver los problemas de falta de personal hay que rubricar definitivamente el pacto entre las administraciones. Desde la Consellería de Presidencia indican que «estamos en situación de firmar el convenio de forma inmediata y de acuerdo con los compromisos adquiridos en su momento, ya en la época en la que era alcalde Xosé Sánchez Bugallo, entre Xunta de Galicia, Deputación da Coruña y Concello de Santiago». La administración autonómica ya ha reservado medio millón de euros en las cuentas de 2026 para el funcionamiento del parque. Desde el organismo provincial se apunta también a que se está «muy próximo a desbloquearse definitivamente» este asunto «fundamental para la comarca de Santiago».

El ente que preside Valentín González Formoso reconoce que ha sido «complicado» entre otros motivos por el de «solventar el problema de la tasa de reposición del Ministerio de Hacienda», pero se muestran optimistas con el «fin inminente de este largo periplo administrativo». El alcalde de Ames, que fue diputado provincial en el pasado y negoció otros intentos de crear el parque comarcal, indica que los principales escollos siempre han tenido que ver «con la justificación económica de los gastos».

Blas García explica que «hay que separar lo que sería el gasto de las actuaciones del parque municipal de las actuaciones del parque comarcal, aunque todo sea el mismo parque y con el mismo personal». Esto motiva que sea difícil «encuadrar esos gastos».

El nuevo edificio tardará aún en llegar

El nuevo parque comarcal tendrá que arrancar en las actuales instalaciones de los bomberos de Santiago próximas al nuevo edificio administrativo de la Xunta en San Caetano. Otra de las asignaturas pendientes es la construcción de un nuevo edificio. Descartada la opción de aprovechar el esqueleto de Salgueiriños, el Concello de Santiago ha optado por levantarlo en una parcela en la zona de Amio, próxima a la carretera Nacional de A Coruña. Raxoi espera licitar antes de que finalice el año la redacción del proyecto y la dirección de obra por un importe de algo más de 167.000 euros. El contrato, que todavía no ha arrancado, tiene una duración prevista de dos años y nueve meses.

El concelleiro Xan Duro asevera que una vez se adjudique se espera que en «tres meses» esté listo el proyecto y tras este paso «ya estamos preparados licitar la obra y empezar a hacerla». El parque necesitará una inversión total de 2,7 millones de euros. La Xunta asegura que ya ha reservado una partida de 700.000 euros en los presupuestos de 2026 «teniendo en cuenta el posible ritmo de ejecución del nuevo edificio». Según explicó Raxoi en el momento que comunicó su decisión de construir el nuevo inmueble en Amio, la obra podría prolongarse durante año y medio.

El Concello rechazó terminar el edificio de Salgueiriños, que ahora planea convertir en una Factoría Moza, al «no reunir las condiciones necesarias» para desarrollar «un servicio que exige la máxima disponibilidad y operatividad».