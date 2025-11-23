Así son las nuevas voces de la ópera que buscan alas en Santiago

En tiempos del Barroco se acuñó la frase... «¡Canta como los ángeles!» el resumir las virtudes de una gran voz y, salvando los siglos de distancia, el instrumento natural de la garganta y el solfeo que le marca la emoción, mantiene su magia. Lo prueba en Santiago la octava edición del concurso internacional de canto Compostela Lírica, que celebra este domingo su final (19 horas), con entrada libre en el Auditorio de Galicia.

Este sábado en la fase previa, Dailis Roche, Enrique Torres e Irene Zas, tres voces en busca de alas en el circuito operístico, contaron a EL CORREO GALLEGO como lo viven desde dentro.

Países

Y el presidente de la asociación Amigos da Ópera de Compostela (Adoc), Jesús Couceiro, portavoz de la organización de este concurso para voces menores de 35 años, antepone el contexto: «El nivel de este año es excelente, cada año mejora porque el concurso es cada vez más conocido y eso ayuda. Además, en el noroeste hay pocos certámenes similares. La edición de este año es la más internacional. En la fase previa hay concursantes de 16 países distintos».

Dailis Roche, soprano formada en la clásica «en nivel medio y superior» en su tierra natal de Cuba, reside en Udías (Cantabria) y visita Compostela por primera atraída por Compostela Lírica.

«Descubrí el concurso en Instagram y me propuse participar. Tras estar becada por una fundación, me he preparado sola para esta audición», cuenta quien abrió la fase de ayer con un fragmento de la ópera Linda di Chamounix, de Donizetti, interpretada con el apoyo al piano (Yamaha) de Berta Brull Sardaña en la sala Mozart del Auditorio de Galicia ante medio centenar de asistentes, que,«a medida que avanza la tarde», irían a más, según predicción de Couceiro en base a ediciones previas.

Dailis Roche durante su actuación en el concurso. / Antonio Hernández

En los camerinos del recinto, Enrique Torres, barítono que completó estudios superiores de trompeta y ahora encara la recta final de los de canto, valora el certamen antes de salir a escena.

«Yo vengo desde Madrid. Ya participé hace un año. Es un concurso que me encanta. El trato es muy bueno y el nivel medio de los participantes es muy alto».

Una gallega aspirante

Irene Zas, mezzosoprano de Cambre residente en Roma, también conoce el certamen de experiencias previas. «Vine la primera vez en 2021 y fui la ganadora del premio Andrés Gaos (a la mejor voz gallega). Lo conocí por medio de mi profesora, y esta edición la he preparado con las arias que llevo actualmente en el repertorio porque estoy en la fábrica del Teatro de la Ópera de Roma, y hay arias del repertorio que estamos trabajando todos los días y todas las semanas, que, al final, es nuestro trabajo, y gracias a dios puedo permitirme venir a concursos sin necesitar un esfuerzo un poquito más grande, porque es lo que hago todos los días», detalla.

Irene Zas en pleno recital en el certamen compostelano en la sala Mozart del Auditorio de Galicia.. / Antonio Hernández

Zas interpretó una parte de Sansón y Dalila, música de Camille Saint-Saëns con libreto en francés de Ferdinand Lemaire, recreada junto a la mencionada pianista, Brull Sardaña. En el caso de otros partícipes, como el barítono Alejandro Sánchez, el piano quedó en manos de Ruben Sánchez-Vieco.

En cuanto a lo que se podría hacer para que el mundo operístico de Galicia vaya a más, Irene Zas, con cautela, aporta una idea: «La sensación que tengo al haber estudiado fuera, en Italia, es que en Galicia falla un poquito la comunicación, que ahora está algo mejor, pero creo que hay que mejorar la difusión de lo que se hace».

Y Jesús Couceiro añade: «Se va avanzando, pero es importante crear afición, sembrar, sembrar y sembrar. El nivel de las voces en Galicia cada vez es mejor, y eso quiere decir que estamos sembrando de cara al futuro».

Integrantes del jurado

El jurado de este octavo concurso Compostela Lírica, cuenta con Patrick Canac, presidente del festival galo Les Musicales du Luberon; Elisabete Matos, ex directora artística del Teatro São Carlos de Lisboa; Aquiles Machado, tenor y director artístico de la Temporada Lírica de A Coruña; Maciej Pikulski, pianista; Victoria Stapells, crítica musical; Graziela Valceva Fierro, mezzosoprano; Celestino Varela, director artístico de la Ópera de Oviedo, y Arturo Reverter, crítico musical, con el rol de secretario para José María Miranda Boto, directivo de la Adoc.

Por la izquierda: Couceiro, Pikulski, Stapells, Fierro, Canac, Matos y Reverter. / Antonio Hernández

Premios

Dotado por la Fundación José Otero-Carmela Martínez, en este certamen de lírica, están en juego, 4.000 euros para el primer puesto (y una actuación con la Real Filharmonía, un recital en Les Musicales du Luberon y en la temporada de ópera de Oviedo); 2.000 € para la segunda plaza (y un recital remunerado en Santiago), 1.000 € para la tercera posición, y diploma Andrés Gaos (más una actuación remunerada entre las actividades del Consello da Cultura Galega: CCG).

El concurso tiene el patrocinio y la colaboración de la Secretaría Xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña, el Concello de Santiago y el CCG.