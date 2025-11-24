Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: "Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia"

La renta neta media por persona en Santiago aumentó un 6,97 % en el año 2023 y se situó en 17.514 euros. Es el segundo dato más alto registrado en el mapa de Galicia, solo por detrás de Oleiros (19.797 euros). Así consta en la última actualización, con datos relativos a 2023, del Atlas de Renta de los Hogares elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que también detalla el porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo menor de 7.500 euros.

Atendiendo solo a este parámetro, casi 7.000 compostelanos, un 6,9 % de la población total (99.536 habitantes a 1 de enero de 2024), viven con menos de 7.500 euros anuales, es decir, menos de 625 euros mensuales (20 euros al día). El dato se redujo un 0,7% con respecto al registro de 2022 (7,6%) y más de dos puntos en cinco años (un 9% en 2019).

Además, el informe del INE muestra que Santiago presenta el menor porcentaje en la comparativa entre las siete ciudades gallegas. Vigo, con un 7,5%, es segunda en este apartado, mientras que en A Coruña el dato se sitúa en un 8 por ciento. Le siguen Pontevedra (8,7%), Lugo (9,3 por ciento), Ourense (9,7%) y Ferrol, con el peor registro de la siete urbes de la comunidad, con un 9,8%.

Diferencias en distintos puntos de la ciudad

La estadística refleja, además, la diferencia entre distintos puntos de la ciudad. En las calles del centro de la capital gallega, los porcentajes de población con ingresos inferiores a 7.500 euros al año oscilan entre el 4,59% de Xeneral Pardiñas y el 5,34 por ciento que se detalla en rúas como Montero Ríos o Carreira do Conde. A Senra, con un 6,92%, Alfredo Brañas (7,55 por ciento) o A Rosa (9,04%) también figuran en la lista de puntos de la ciudad con menor número de habitantes con ingresos por debajo de 7.500 euros al año. Y si situamos el foco en el casco histórico, en las rúas do Franco, Vilar y Hortas el porcentaje se sitúa en el 7,27%.

Porcentajes más altos

Por contra, las zonas que presentan el peor índice de personas con ingresos precarios se corresponde con calles como Pelamios, Salvadas, rúa dos Castiñeiros o Costa Nova de Abaixo, donde el Instituto Nacional de Estadística eleva al 11,9 por ciento las personas que no tienen más de 7.500 € en 12 meses.

Diferencia entre hombres y mujeres

El informe del INE también detalla el dato en función del sexo, lo cual permite ver la diferencia de porcentaje entre hombres y mujeres en la escala de personas con ingresos por debajo de 7.500 euros anuales. En Santiago, el índice de población femenina por debajo de este baremo se sitúa, en el año 2023, en el 7,2% -el 0,7% menos que en 2022 (7,9%)-, mientras que en los hombres el dato es del 6,7% (frente al 7,3 registrado en el informe anterior).